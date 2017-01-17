Прокуратура подала клопотання до суду щодо продовження арешту Єфремова ще на два місяці
22 січня закінчується термін арешту Єфремова і екс-регіонала мають звільнити з-під варти, - повідомив "Українським новинам" його адвокат Євген Солодко.
"Але прокуратура внесла до Старобільського суд, зареєстроване вже, клопотання про продовження утримання під вартою ще на 2 місяці", – сказав Солодко.
За його словами, захист вважає такі дії прокуратури незаконними, оскільки в кримінальному провадженні, яке розглядає Старобільський райсуд, запобіжний захід Єфремову не обирався, а значить і продовжуватися не може.
Солодко підкреслив, що екс-депутат був заарештований в рамках іншого кримінального провадження.
Захист впевнений, що прокуратура "буде тиснути на суд з метою змусити його продовжити термін арешту підсудного".
Також Солодко повідомив, що 19 січня Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ розгляне територіальну підсудність справи проти Єфремова.
"На 19 січня на 9:30 призначено засідання у Вищому спецсуді щодо визначення підсудності", – сказав він.
Солодко пояснив, що всі адвокати свідомо за домовленістю з Єфремовим вирішили не їхати на засідання у його справі в Старобільський районний суд Луганської області до винесення рішення Вищим спецсудом щодо територіальної підсудності.
У разі, якщо Вищий спецсуд визнає законною передачу справи до Старобільського суду, адвокати приєднаються до підзахисного і братимуть участь в процесі саме в цьому райсуді.
У той же час, адвокати вважають незаконним і нелогічним розгляд справи Єфремова в Старобільському суді, оскільки судді цього суду не мають достатнього 5-річного професійного стажу.
Саме з цієї причини один з суддів – Олександр Берьозка – взяв самовідвід під час розгляду даної справи.
Як повідомляв iPress.ua, екс-голову фракції Партії регіонів Олександра Єфремова конвоювали з СІЗО в Києві в Луганську область.
Нагадаємо, що Єфремова затримали за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня в аеропорту Києва. Крім посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни, Єфремову ставиться пряма підтримка злочинної організації "ЛНР", а також незаконне заволодіння майном "Луганськвугілля".
Нещодавно в Службі безпеки України розповіли про умови утримання Єфремова під вартою. СБУ спростувала інформацію адвокатів, які заявили в інтерв'ю одному з вітчизняних ЗМІ, про нібито "нелюдські" умови перебування Олександра Єфремова в ізоляторі тимчасового утримання СБ України.
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