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Прокуратура подала клопотання до суду щодо продовження арешту Єфремова ще на два місяці

Захист вважає такі дії прокуратури незаконними, оскільки в кримінальному провадженні, яке розглядає Старобільський райсуд, запобіжний захід Єфремову не обирався, а значить і продовжуватися не може
Прокуратура просить Старобільський районний суд Луганської області продовжити арешт колишнього голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова до 22 березня.
Прокуратура подала клопотання до суду щодо продовження арешту Єфремова ще на два місяці Олександр Єфремов. Фото: alder.pp.ua

22 січня закінчується термін арешту Єфремова і екс-регіонала мають звільнити з-під варти, - повідомив "Українським новинам" його адвокат Євген Солодко.

"Але прокуратура внесла до Старобільського суд, зареєстроване вже, клопотання про продовження утримання під вартою ще на 2 місяці", – сказав Солодко.

За його словами, захист вважає такі дії прокуратури незаконними, оскільки в кримінальному провадженні, яке розглядає Старобільський райсуд, запобіжний захід Єфремову не обирався, а значить і продовжуватися не може.

Солодко підкреслив, що екс-депутат був заарештований в рамках іншого кримінального провадження.

Захист впевнений, що прокуратура "буде тиснути на суд з метою змусити його продовжити термін арешту підсудного".

Також Солодко повідомив, що 19 січня Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ розгляне територіальну підсудність справи проти Єфремова.

"На 19 січня на 9:30 призначено засідання у Вищому спецсуді щодо визначення підсудності", – сказав він.

Солодко пояснив, що всі адвокати свідомо за домовленістю з Єфремовим вирішили не їхати на засідання у його справі в Старобільський районний суд Луганської області до винесення рішення Вищим спецсудом щодо територіальної підсудності.

У разі, якщо Вищий спецсуд визнає законною передачу справи до Старобільського суду, адвокати приєднаються до підзахисного і братимуть участь в процесі саме в цьому райсуді.

У той же час, адвокати вважають незаконним і нелогічним розгляд справи Єфремова в Старобільському суді, оскільки судді цього суду не мають достатнього 5-річного професійного стажу.

Саме з цієї причини один з суддів – Олександр Берьозка – взяв самовідвід під час розгляду даної справи.

Як повідомляв iPress.ua, екс-голову фракції Партії регіонів Олександра Єфремова конвоювали з СІЗО в Києві в Луганську область.

Нагадаємо, що Єфремова затримали за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня в аеропорту Києва. Крім посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни, Єфремову ставиться пряма підтримка злочинної організації "ЛНР", а також незаконне заволодіння майном "Луганськвугілля".

Нещодавно в Службі безпеки України розповіли про умови утримання Єфремова під вартою. СБУ спростувала інформацію адвокатів, які заявили в інтерв'ю одному з вітчизняних ЗМІ, про нібито "нелюдські" умови перебування Олександра Єфремова в ізоляторі тимчасового утримання СБ України.

 

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