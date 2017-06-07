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Прокуратура подасть подання на Бакуліна

Справу розглядають на підставі свідчень Кацуби-молодшого
Генеральна прокуратура готує подання на зняття недоторканності з нардепа Євгена Бакуліна ("Опозиційний блок").
Прокуратура подасть подання на Бакуліна Євген Бакулін. Фото: investgazeta.net

"На підставі свідчень [Олександра] Кацуби можна готувати подання щодо притягнення до кримінальної відповідальності Бакуліна", - повідомив генпрокурор Юрій Луценко, повідомляє LB.ua.

Нагадаємо, що Олександр Кацуба - колишній заступник голови НАК "Нафтогаз України". Його було затримано в червні 2016 року за підозрою в скоєнні злочинів, передбачених ст. 255 (створення злочинної організації) та ст. 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

Навесні 2017 року він уклав угоду зі слідством, вніс заставу в розмірі 100 млн гривень і дав свідчення на організаторів відомих йому схем.

Бакулін очолював "Нафтогаз України" з березня 2010 року по березень 2014 року. У березні 2014 року чиновника затримали за підозрою в розкраданні коштів в особливо великих розмірах. 25 квітня Печерський суд Києва відпустив Бакуліна під заставу 10 млн грн, а пізніше він зумів обратися до Верховної Ради.

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06 07 2017 16:35
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