Прокуратура подасть подання на Бакуліна

Генеральна прокуратура готує подання на зняття недоторканності з нардепа Євгена Бакуліна ("Опозиційний блок").

"На підставі свідчень [Олександра] Кацуби можна готувати подання щодо притягнення до кримінальної відповідальності Бакуліна", - повідомив генпрокурор Юрій Луценко, повідомляє LB.ua.

Нагадаємо, що Олександр Кацуба - колишній заступник голови НАК "Нафтогаз України". Його було затримано в червні 2016 року за підозрою в скоєнні злочинів, передбачених ст. 255 (створення злочинної організації) та ст. 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

Навесні 2017 року він уклав угоду зі слідством, вніс заставу в розмірі 100 млн гривень і дав свідчення на організаторів відомих йому схем.

Бакулін очолював "Нафтогаз України" з березня 2010 року по березень 2014 року. У березні 2014 року чиновника затримали за підозрою в розкраданні коштів в особливо великих розмірах. 25 квітня Печерський суд Києва відпустив Бакуліна під заставу 10 млн грн, а пізніше він зумів обратися до Верховної Ради.