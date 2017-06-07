Прокуратура подасть подання на Бакуліна
"На підставі свідчень [Олександра] Кацуби можна готувати подання щодо притягнення до кримінальної відповідальності Бакуліна", - повідомив генпрокурор Юрій Луценко, повідомляє LB.ua.
Нагадаємо, що Олександр Кацуба - колишній заступник голови НАК "Нафтогаз України". Його було затримано в червні 2016 року за підозрою в скоєнні злочинів, передбачених ст. 255 (створення злочинної організації) та ст. 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.
Навесні 2017 року він уклав угоду зі слідством, вніс заставу в розмірі 100 млн гривень і дав свідчення на організаторів відомих йому схем.
Бакулін очолював "Нафтогаз України" з березня 2010 року по березень 2014 року. У березні 2014 року чиновника затримали за підозрою в розкраданні коштів в особливо великих розмірах. 25 квітня Печерський суд Києва відпустив Бакуліна під заставу 10 млн грн, а пізніше він зумів обратися до Верховної Ради.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків