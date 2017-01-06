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Прокуратура попередила незаконне вилучення земель Міноборони на 19 млн

Весною 2013 року міська рада спробувала загарбати 12 га земель Міністерства оборони
Рівненський суд залишив у силі рішення про незаконність вилучення земель Міноборони
Прокуратура попередила незаконне вилучення земель Міноборони на 19 млн Фото: misto-market.com.ua

Про це повідомила прес-служба Генеральної прокуратури України.

Рівненський апеляційний господарський суд залишив без змін рішення господарського суду Хмельницької області від 20 грудня 2016 року про незаконне вилучення земель Міноборони, вартістю понад 19 млн грн.

Як відомо, весною 2013 року міська рада спробувала загарбати 12 га земель Міністерства оборони. В обхід земельному законодавству та Мінобороні міськрада затвердила проект землеустрою про відведення земель оборони.

"Тільки завдяки наполегливій і послідовній позиції військової прокуратури попереджено незаконне вибуття з державної власності понад 12 га земель оборони", - додали в ГПУ.

Нагадаємо, у Закарпатській області правоохоронці 29 травня затримали учасників злочинної схеми, учасниками якої були мер одного з міст, депутати і начальники відділів міської ради.

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01 06 2017 21:38
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