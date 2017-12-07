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Прокуратура повідомила причину обшуків в Укренерго

Обшуки в Укренерго проходять з самого ранку
Генпрокуратура і співробітники Нацполіціі проводять обшуки в приміщеннях НЕК Укренерго по всій Україні, в також у суб'єктів господарської діяльності, які підконтрольні компанії.
Прокуратура повідомила причину обшуків в Укренерго Фото: Mykhailo Bno-Airiian via Facebook

Обшуки проводяться в рамках досудового розслідування за фактом організації злочинної схеми розкрадання державних коштів, зловживання владою або службовим становищем, службового підроблення документації посадовими особами НЕК Укренерго в особливо великих розмірах при співучасті зі службовими особами Національної комісії з регулювання ринку енергетики і комунальних послуг, - повідомили в прес-службі ГПУ,

Крім того, за даними слідства, зловживання проводилися і низкою суб'єктів господарської діяльності шляхом організації закупівель товарів, робіт і послуг за значно завищеними цінами.

Обшуки проводяться по всій території України з дозволу суду. Їх метою є виявлення та фіксація правопорушень.

Нагадаємо, слідчі Генеральної прокуратури вранці в середу прийшли з обшуками в головний офіс Національної енергетичної компанії "Укренерго" по вулиці Симона Петлюри, 27 у Києві.

Згодом, в.о. директора "Укренерго" Всеволод Ковальчук у відеозверненні повідомив, що обшуки проходять і в нього вдома.
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12 07 2017 12:34
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