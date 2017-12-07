Прокуратура повідомила причину обшуків в Укренерго
Обшуки проводяться в рамках досудового розслідування за фактом організації злочинної схеми розкрадання державних коштів, зловживання владою або службовим становищем, службового підроблення документації посадовими особами НЕК Укренерго в особливо великих розмірах при співучасті зі службовими особами Національної комісії з регулювання ринку енергетики і комунальних послуг, - повідомили в прес-службі ГПУ,
Крім того, за даними слідства, зловживання проводилися і низкою суб'єктів господарської діяльності шляхом організації закупівель товарів, робіт і послуг за значно завищеними цінами.
Обшуки проводяться по всій території України з дозволу суду. Їх метою є виявлення та фіксація правопорушень.
Нагадаємо, слідчі Генеральної прокуратури вранці в середу прийшли з обшуками в головний офіс Національної енергетичної компанії "Укренерго" по вулиці Симона Петлюри, 27 у Києві.
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