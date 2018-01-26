Прокуратура просить для "Топаза" 15 років в'язниці

Прокуратура Харківської області просить засудити проросійського активіста Гната Кромського на прізвисько "Топаз" до 15 років позбавлення волі з конфіскацію майна.

Таку вимогу озвучили під час дебатів у Київському районному суді Харкова 26 січня, інформує прес-служба обласної прокуратури.

Як заявив під час дебатів у суді процесуальний керівник у кримінальному провадженні Олег Максюк, чоловіку, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за різні злочини, інкримінується кілька статей Кримінального кодексу.

Зокрема посягання на територіальну цілісність та недоторканість України (ч. 1 ст. 110), участь у масових заворушеннях (ч.1 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 294) та незаконне заволодіння транспортним засобом - автомобілем "Mazda-6" (ч.2 ст. 28 ч. 2 ст. 289).

За даними слідства, підсудний був організатором захоплення приміщення Харківської обласної державної адміністрації 1 березня 2014 року, учасником побиття євромайданівців, яких змусили пройти через так званий "коридор ганьби", а також організатором масових заворушень 14 березня 2014 року на вулиці Римарській, під час яких загинули люди.

Нагадаємо, 28 березня 2014 року Кромський був затриманий за підозрою в організації масових заворушень, за що йому загрожує до 8 років позбавлення волі. А саме, 1 березня в Харкові активісти антимайдану штурмували будівлю Харківської ОДА, де забарикадувалися євромайданівці. 29 березня райсуд Харкова посадив Кромського під цілодобовий домашній арешт.

7 квітня Кромський зрізав електронний браслет і втік з-під арешту. 25 квітня співробітники Служби безпеки України знову затримали Топаза.

Кромський в лютому був охоронцем антимайдану в Маріїнському парку в Києві з позивним "Топаз". З того часу збереглося відео, відоме під назвою "Топаз", дай команду!".

У мережі розміщено його свідчення про скоєння злочинів проти людей Майдані.