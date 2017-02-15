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Прокуратура проситиме Раду зняти недоторканність з трьох нардепів

Луценко внесе в Раду подання про притягнення до відповідальності трьох нардепів через несплату 150 млн грн податків
Державна фіскальна служба виявила несплату податків трьома депутатами, проаналізувавши їх електронні декларації.
Прокуратура проситиме Раду зняти недоторканність з трьох нардепів Фото: з вільних джерел

"Нарешті ми отримали від ДФС відповідь про проведену позапланову перевірку трьох народних депутатів із 17 поданих, щодо яких встановлена несплата податків відповідно 60, 50 і 40 мільйонів гривень", - заявив генпрокурор Юрій Луценко під час наради в Генпрокуратурі, повідомляє "112.ua".

Луценко додав, що подання на цих трьох депутатів у Верховну Раду він внесе найближчим часом.     

"Варіантів розвитку подій є два. Перший – Верховна Рада дає дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності, який передбачає до 3 років в'язниці, або ці народні депутати сплачують відповідно 50, 60 і 40 мільйонів гривень, чим 212 стаття вичерпується", - сказав він.   

Луценко додав, що це лише перших три нардепи з "першої партії 17-ти, яку ми направили на перевірку".

Зазначимо, генпрокурор висловив занепокоєння зростанням криміногенної обстановки. Розкриття злочинів у 2016 році склало менше 30%.

Нагадаємо, генеральний прокурор Юрій Луценко оголосив догану старшому слідчому ГПУ Олексію Алфімову, який украв талони на пальне під час обшуку, та застереження про припинення неетичної поведінки прокурору-втікачу Сергію Стороженку, який забув вказати в декларації за 2015 рік власні фірми та щосили втікав від журналістки.

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15 02 2017 13:39
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