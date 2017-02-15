Прокуратура проситиме Раду зняти недоторканність з трьох нардепів
"Нарешті ми отримали від ДФС відповідь про проведену позапланову перевірку трьох народних депутатів із 17 поданих, щодо яких встановлена несплата податків відповідно 60, 50 і 40 мільйонів гривень", - заявив генпрокурор Юрій Луценко під час наради в Генпрокуратурі, повідомляє "112.ua".
Луценко додав, що подання на цих трьох депутатів у Верховну Раду він внесе найближчим часом.
"Варіантів розвитку подій є два. Перший – Верховна Рада дає дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності, який передбачає до 3 років в'язниці, або ці народні депутати сплачують відповідно 50, 60 і 40 мільйонів гривень, чим 212 стаття вичерпується", - сказав він.
Луценко додав, що це лише перших три нардепи з "першої партії 17-ти, яку ми направили на перевірку".
Зазначимо, генпрокурор висловив занепокоєння зростанням криміногенної обстановки. Розкриття злочинів у 2016 році склало менше 30%.
Нагадаємо, генеральний прокурор Юрій Луценко оголосив догану старшому слідчому ГПУ Олексію Алфімову, який украв талони на пальне під час обшуку, та застереження про припинення неетичної поведінки прокурору-втікачу Сергію Стороженку, який забув вказати в декларації за 2015 рік власні фірми та щосили втікав від журналістки.
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