Прокуратура проситиме суд заарештувати Гужву із заставою 3 млн грн

Київська прокуратура проситиме про взяття під варту головного редактора інтернет-видання "Страна.ua" Ігоря Гужву.

Про це заявила речник прокуратури Надія Максимець під будівлею Шевченківського райсуду Києва, де наразі обирається запобіжний захід для помічника Гужви, інформує "LB.ua".

Вона стверджує, що чоловік, ознайомившись з підозрою, пішов на співпрацю зі слідством і дає свідчення.

"Що стосується керівника інтернет-видання, прокурор буде просити у суді утримання під вартою з розміром застави понад 3 млн гривень", - розповіла вона.

Нагадаємо, що в четвер, 22 червня, ввечері в Києві був затриманий головний редактор інтернет-видання "Країна.юа" Ігор Гужва, повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"За матеріалами ГФС і прокуратури р. Києва затримано Гужва, який вимагав та отримав 10 тис. дол. за нерозміщення компрометуючих матеріалів на діючого політика", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

За словами генерального прокурора, у розпорядженні слідства є відео і фото докази даного правопорушення.

Окрім того, в редакцію інтернет-видання "Страна.uа" прийшли з обшуком. Як уточнила заступник головреда видання Світлана Крюкова, вся будівля бізнес-центру оточене співробітниками СБУ. Їх до 20 осіб.

Гужва пов'язує обшуки в редакції видання з критичними публікаціями на адресу депутата Верховної Ради Дмитра Лінька (Радикальна партія). За його словами, кримінальну справу проти видання сфальсифіковано. За словами словами генерального прокурора Юрія Луценка, Гужва вимагав та отримав 10 тис. дол. за нерозміщення компрометуючих матеріалів на діючого політика

У п'ятницю, 23 червня, прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган оприлюднила відеозаписи у справі Гужви. Також Сарган оприлюднила відеофрагмент, зазначивши, що на ньому зафіксований момент передачі грошей, які призначалися Гужві.

Врешті-решт, Гужві вручили повідомлення про підозру.