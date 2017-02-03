Прокуратура проводить 15 обшуків на "Укрзалізниці" через фінансові махінації

Обшуки пов’язані з кримінальним провадженням щодо зловживань, які допускались при взаємодії "Укрзалізниці" зі страховою компанією "Інтерполіс"

Cлідчі прокуратури Києва спільно з працівниками СБУ проводять 15 обшуків у кримінальному провадженні щодо зловживань на "Укрзалізниці".

"Обшуки відбуваються в "Укрзалізниці", за місцями проживання фігурантів провадження, а також в офісах підприємств-контрагентів та в страховій компанії", - написала прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець на своїй сторінці у Facebook.

Як сказав заступник прокурора Києва Андрій Андрєєв, обшуки пов’язані з кримінальним провадженням щодо зловживань, які допускались при взаємодії "Укрзалізниці" зі страховою компанією "Інтерполіс", інформує УНН.

Він нагадав, що дана компанія страхує пасажирів, які купують залізничні квитки.

"Ми знаємо, що мають місце незаконні оборудки з цими коштами, які надходять у цю страхову компанію, а саме шляхом перестрахування на приватних структурах таким чином, на нашу думку було виведено порядку 14 млн грн", - сказав Андрєєв.

Крім того, за його даними, прокуратура досліджує у цьому кримінальному провадженні взаємовідносини "Укрзалізниці" з підприємствами-постачальниками дизельного палива.

"Встановили ми два таких підприємства і загальні збитки від взаємодії з цими підприємствами складають на нашу думку порядку 120 млн грн", - сказав Андрєєв.

Також за його словами, слідчі вивчають у рамках даного кримінального провадження епізод щодо тендерної закупки дизпалива.

"Після проведення тендера шляхом завищення вартості було занижено обсяги поставленої продукції. Там сума (збитків - ред.) складає порядку 40 млн грн", - сказав він.

Нагадаємо, 27 лютого співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та Нацполіцією викрили посадовців одного з регіональних філій "Укрзалізниці" у привласненні майже 20 мільйонів гривень.