Прокуратура проводить обшуки в мерії Кривого Рогу

Слідчі прокуратури проводять обшуки в мерії Кривого Рогу.

"Сьогодні проводяться ряд обшуків в Криворізькій міській раді, за місцем проживання та здійснення комерційної діяльності директорів і засновників підприємств, які причетні до легалізації 200 млн грн, виділених з бюджету в 2016 році. В рамках розслідування перевіряється можлива причетність до скоєння розкрадання міського голови Вілкула Ю.Г., його першого заступника Удода Є.Г., заступника Катриченко О.В., інших службових осіб Ради та ряду підприємств", - повідомив генпрокурор Юрій Луценко в Facebook.

Нагадаємо, що в листопаді минулого року в мерії Кривого Рогу проводила обшуки Фіскальна служба у справі про розкрадання грошей.