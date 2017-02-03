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Прокуратура проводить обшуки в мерії Кривого Рогу
Під підозрою виявився Юрій Вілкул і його заступники
Юрій Вілкул. Фото: luxnet.ua
"Сьогодні проводяться ряд обшуків в Криворізькій міській раді, за місцем проживання та здійснення комерційної діяльності директорів і засновників підприємств, які причетні до легалізації 200 млн грн, виділених з бюджету в 2016 році. В рамках розслідування перевіряється можлива причетність до скоєння розкрадання міського голови Вілкула Ю.Г., його першого заступника Удода Є.Г., заступника Катриченко О.В., інших службових осіб Ради та ряду підприємств", - повідомив генпрокурор Юрій Луценко в Facebook.
Нагадаємо, що в листопаді минулого року в мерії Кривого Рогу проводила обшуки Фіскальна служба у справі про розкрадання грошей.
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02 03 2017 10:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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