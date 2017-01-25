Прокуратура призупинила розслідування "панамських офшорів"

Підставою для зупинення розслідування стало питання про законність цих дій

Прокуратура Панами призупинила розслідування скандальної справи про так зване "панамське досьє" - підбірці документів про офшорних схемах маловідомої фірми з Панами Mossack Fonseca, що розкривала причетність ряду відомих у світі компаній і осіб до використання офшорних схем.

Підставою для зупинення розслідування стало питання про законність цих дій.

Остаточне рішення має прийняти Верховний суд, - повідомляє "Інтерфакс", з посиланням на заяву представників Панамської генпрокуратури на прес-конференції.

Раніше десятки ЗМІ по всьому світу одночасно опублікували матеріали про власників великих офшорів, грунтуючись на даних "Панамського архіву" - підбірці документів про офшорних схемах маловідомої фірми з Панами Mossack Fonseca.

Серед оприлюднених документів також виявилася офшорна компанія, створена на ім'я Петра Порошенка. Виявилось, що він проводив реструктуризацію своїх активів, створивши для цього три офшорні компанії.