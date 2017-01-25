Прокуратура призупинила розслідування "панамських офшорів"
Підставою для зупинення розслідування стало питання про законність цих дій.
Остаточне рішення має прийняти Верховний суд, - повідомляє "Інтерфакс", з посиланням на заяву представників Панамської генпрокуратури на прес-конференції.
Раніше десятки ЗМІ по всьому світу одночасно опублікували матеріали про власників великих офшорів, грунтуючись на даних "Панамського архіву" - підбірці документів про офшорних схемах маловідомої фірми з Панами Mossack Fonseca.
Серед оприлюднених документів також виявилася офшорна компанія, створена на ім'я Петра Порошенка. Виявилось, що він проводив реструктуризацію своїх активів, створивши для цього три офшорні компанії.
Зокрема, влітку 2014 року Президент зареєстрував компанію для переведення кондитерського бізнесу в юрисдикцію Британських Віргінських островів. Основні претензії журналістів до Порошенка - то, що він не вказав у декларації володіння акціями компанії на $1000, що він наразі не завершив передачу "Рошен" сліпому трасту і що він нібито мав намір ухилитися від сплати податків в Україні під час продажу корпорації.
Згодом у Порошенка виявили ще 5 офшорних компанії, за допомогою яких він здійснював фінансові операції ще на початку 2000-х років.
Сам Порошенко переклав відповідальність за скандал з офшорами на консалтингові та юридичні компанії.
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