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Прокуратура розпочала кримінальне провадження через ДТП з українськими дітьми в Білорусі

Винним загрожує обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років
Прокуратура Сумської області розслідує ДТП, в якій у Білорусі загинула дитина і травмувалися ще шестеро дітей з української команди з футболу.
Прокуратура розпочала кримінальне провадження через ДТП з українськими дітьми в Білорусі Фото УДАІ УВС Брестського облвиконкому

Розпочато кримінальне провадження за фактом неналежної організації поїздки за кордон дітей, які потрапили в Білорусі в трагічну ДТП, розповіли у прокуратурі області.

"За результатом отриманої інформації від органів влади щодо організації поїздки 26 дітей за кордон прокуратурою Сумської області розпочато кримінальне провадження. Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 14 травня 2018 року за ч. 2 ст. 137 (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей, що спричинило смерть неповнолітнього та тяжкі наслідки) КК України", – повідомили у прокуратурі.

Встановлено, що група дітей поверталася із Польщі через Білорусь до Сумської області. Близько 7:00 години 13 травня на 54 км автодороги Р-98 Кам'янець-Шерешево-Свислочь, поблизу с. Мартинюки, сталась дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув хлопчик 2005 року народження з міста Суми. Ще шестеро дітей отримали травми різного ступеня тяжкості.

Досудове слідство здійснює Слідче управлінню ГУ НП в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області.

"Наразі розпочато першочергові слідчі та процесуальні дії. За результатом зібраних доказів буде надано правову оцінку організаторам поїздки та супроводжуючим особам. У разі доведення вини особам загрожує обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого", – зазначили у прокуратурі.

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14 05 2018 22:29
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