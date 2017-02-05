Прокуратура розпочала провадження щодо митників, які не помітили в авто сина екс-голови РДА $400 тисяч

Прокуратура Закарпатської області розпочала кримінальне провадження за фактом зловживання владою або службовим становищем службових осіб МП "Солотвино" Закарпатської митниці ДФС за ч. 2. ст. 364 Кримінального кодексу.

Про це 2 травня повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"Попередньо встановлено, що митники МП "Солотвино", зловживаючи своїм службовим становищем, не здійснили належним чином митне оформлення автомобілю "Maserati", який рухався з України в Румунію у напрямку "виїзд". Внаслідок таких незаконних дій працівників митниці на теритторію Румунії без належного митного декларування було провезено близько $ 400 тис. готівкою", – зазначила Сарган.

"Румунські поліцейські виявили заховані під запасним колесом $ 400 тис. Внаслідок таких протиправних дій митників охоронюваним законом державним інтересам спричинено тяжкі наслідки. Наразі тривають першочергові слідчі дії", – повідомила вона.



Фото: facebook.com/LarysaSargan

Нагадаємо, глава Закарпатської ОДА Геннадій Москаль повідомив, що син екс-голови Тячівської РДА намагався незаконно вивезти за кордон 400 тисяч доларів готівкою, поліція Румунії виявили кошти, заховані під запасним колесом.

"Всупереч митним правилам гроші не були задекларовані ні при виїзді з України, ні при в’їзді в Румунію. Прикордонна поліція затримала двох громадян України", – повідомив він.