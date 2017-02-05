Прокуратура розпочала провадження щодо митників, які не помітили в авто сина екс-голови РДА $400 тисяч
Про це 2 травня повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.
"Попередньо встановлено, що митники МП "Солотвино", зловживаючи своїм службовим становищем, не здійснили належним чином митне оформлення автомобілю "Maserati", який рухався з України в Румунію у напрямку "виїзд". Внаслідок таких незаконних дій працівників митниці на теритторію Румунії без належного митного декларування було провезено близько $ 400 тис. готівкою", – зазначила Сарган.
"Румунські поліцейські виявили заховані під запасним колесом $ 400 тис. Внаслідок таких протиправних дій митників охоронюваним законом державним інтересам спричинено тяжкі наслідки. Наразі тривають першочергові слідчі дії", – повідомила вона.
Фото: facebook.com/LarysaSargan
Нагадаємо, глава Закарпатської ОДА Геннадій Москаль повідомив, що син екс-голови Тячівської РДА намагався незаконно вивезти за кордон 400 тисяч доларів готівкою, поліція Румунії виявили кошти, заховані під запасним колесом.
"Всупереч митним правилам гроші не були задекларовані ні при виїзді з України, ні при в’їзді в Румунію. Прикордонна поліція затримала двох громадян України", – повідомив він.
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