Прокуратура розслідує порушення правоохоронними органами РФ законів та звичаїв війни

Про це у вівторок, 27 листопада, повідомили у прес-службі прокуратури.

"Так, було порушено право військовополонених – членів екіпажу катерів ВМС ЗС України "Бердянськ", "Нікополь" та рейдового буксиру "Яни Капу", взятих у полон 25.11.2018 у Чорному морі, на неупереджене та нормальне судочинство, що є порушенням законів та звичаїв війни згідно ст. 130 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими 1949 року, шляхом вчинення дій, спрямованих на притягнення останніх до кримінальної відповідальності за злочин, який вони не вчиняли. А саме: "незаконний перетин державного кордону РФ", оскільки, відповідно до ч. 1 ст. 2 Договору між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, торговельні судна та військові кораблі, а також інші державні судна під прапором України або Російської Федерації, що експлуатуються в некомерційних цілях, користуються в Азовському морі та Керченській протоці свободою судноплавства та відповідно до ст. 38 Конвенції ООН з морського права – правом транзитного проходу через протоку", – йдеться в повідомленні.

За словами прокурора АР Крим Гюндуза Мамедова, "українські моряки, захоплені в полон, мають статус військовополонених та підпадають під дію Третьої Женевської конвенції. Відтак, Росія зобов'язана дотримуватись відповідних норм міжнародного гуманітарного права при поводженні з українськими моряками. Україні, зі свого боку, вкрай важливо застосовувати ці норми для більш ефективного захисту наших громадян що опинилися в полоні".

Нагадаємо, 27 листопада підконтрольний РФ Київський районний суд Сімферополя почав розглядати клопотання про арешт 24 українських моряків, яких російські прикордонники затримали 25 листопада. У перший день суд розглянув справи 12 осіб – усіх заарештували до 25 січня. Окрім того, підконтрольний російській владі суд в окупованій Керчі заарештував ще трьох українських моряків, затриманих у Керченській протоці.