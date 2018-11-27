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Прокуратура розслідує порушення правоохоронними органами РФ законів та звичаїв війни

За словами прокуратури АР Крим, Росія порушила право військовополонених на неупереджене та нормальне судочинство
Прокуратура АР Крим розпочала досудове розслідування за фактом порушення правоохоронними органами Російської Федерації законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України) стосовно військовополонених моряків ВМС України.
Прокуратура розслідує порушення правоохоронними органами РФ законів та звичаїв війни Фото: ua.112.ua

Про це у вівторок, 27 листопада, повідомили у прес-службі прокуратури.

"Так, було порушено право військовополонених – членів екіпажу катерів ВМС ЗС України "Бердянськ", "Нікополь" та рейдового буксиру "Яни Капу", взятих у полон 25.11.2018 у Чорному морі, на неупереджене та нормальне судочинство, що є порушенням законів та звичаїв війни згідно ст. 130 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими 1949 року, шляхом вчинення дій, спрямованих на притягнення останніх до кримінальної відповідальності за злочин, який вони не вчиняли. А саме: "незаконний перетин державного кордону РФ", оскільки, відповідно до ч. 1 ст. 2 Договору між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, торговельні судна та військові кораблі, а також інші державні судна під прапором України або Російської Федерації, що експлуатуються в некомерційних цілях, користуються в Азовському морі та Керченській протоці свободою судноплавства та відповідно до ст. 38 Конвенції ООН з морського права – правом транзитного проходу через протоку", – йдеться в повідомленні.

За словами прокурора АР Крим Гюндуза Мамедова, "українські моряки, захоплені в полон, мають статус військовополонених та підпадають під дію Третьої Женевської конвенції. Відтак, Росія зобов'язана дотримуватись відповідних норм міжнародного гуманітарного права при поводженні з українськими моряками. Україні, зі свого боку, вкрай важливо застосовувати ці норми для більш ефективного захисту наших громадян що опинилися в полоні".

Нагадаємо, 27 листопада підконтрольний РФ Київський районний суд Сімферополя почав розглядати клопотання про арешт 24 українських моряків, яких російські прикордонники затримали 25 листопада. У перший день суд розглянув справи 12 осіб – усіх заарештували до 25 січня. Окрім того, підконтрольний російській владі суд в окупованій Керчі заарештував ще трьох українських моряків, затриманих у Керченській протоці.

Командувач Військово-морських сил ЗСУ віце-адмірал Ігор Воронченко в листі звернувся до українських військовослужбовців, захоплених у полон російськими військовиками в Керченській протоці.

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27 11 2018 23:55
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