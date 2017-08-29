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Прокуратура розслідує ймовірне викрадення сина українського офіцера спецслужбами РФ у Білорусі

Провадження розпочали за статтею "умисне вбивство"
Чернігівська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо викрадення сина українського офіцера Павла Гриба.
Прокуратура розслідує ймовірне викрадення сина українського офіцера спецслужбами РФ у Білорусі Фото: facebook.com

Про це повідомляє речниця генпрокурора Лариса Сарган.

"Під процесуальним керівництвом Чернігівської місцевої прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство) щодо безвісного зникнення громадянина України Павла Гриба, який у подальшому, за повідомленнями окремих ЗМІ, можливо затриманий співробітниками спецслужб іноземної держави на території Республіки Білорусь", – розповіла Сарган.

Наразі у кримінальному провадженні проводяться розшукові дії, спрямовані, передусім, на встановлення свідків, обставин події та місцезнаходження зниклого. З цією метою орган досудового розслідування спрямував запит керівництву Державної прикордонної служби України щодо підтвердження факту перетину місцевим жителем державного кордону України.

"Крім того, відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства, до компетентних органів іноземної держави готуються клопотання про надання міжнародної правової допомоги з метою підтвердження або спростування факту та підстав затримання і розшуку громадянина України, його місцезнаходження.
Хід розслідування у кримінальному провадженні керівництвом регіональної прокуратури взято на контроль", – додала речниця.

Нагадаємо, колишній співробітник Держприкордонслужби, офіцер Ігор Гриб повідомив, що спецслужби Росії викрали його сина Павла, коли той перебував у білоруському місті Гомель.

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29 08 2017 11:30
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