Київська прокуратура розслідуватиме справу про постріл нардепа Пашинського
"Кримінальні провадження, порушені за фактом інциденту за участі народного депутата Сергія Пашинського, розслідуватиме Київська обласна прокуратура", - повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.
Вона також зазначила, що слідчими прокуратури будуть передопитані усі учасники та свідки події, проведений слідчий експеримент та всі необхідні експертизи.
Нагадаємо, що депутат від "Народного фронту" Сергій Пашинський повідомив про напад на нього в переддень Нового року, депутат прострілив ногу нападнику.
Згодом чоловік, в якого стріляв Сергій Пашинський, розповів свою версію події 31 грудня під Києвом: за його словами, нардеп застосував вогнепальну зброю не за правилами.
У свою чергу спікер поліції Київської області Микола Жукович в ефірі "112 каналу" розповів, що чоловік, якого поранив Пашинський, раніше мав проблеми з законом.
"Наносив людям тілесні ушкодження, і були відкриті по відношенню до його такі кримінальні виробництва ... Зараз він знаходиться в лікарні, йому надають кваліфіковану медичну допомогу. Але зверніть увагу на те, що після того, як нардеп поранив нападника, він зняв свій пояс і перев'язав йому ногу, щоб зупинити кровотечу. тобто надав невідкладну допомогу до приїзду швидкої та поліції", - повідомив він.
За фактом конфлікту розпочато кримінальне провадження за ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганські дії).
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