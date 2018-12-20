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Прокуратура штату Вашингтон відкрила справу проти Facebook через витік даних до Cambridge Analytica

Витік даних торкнувся 87 мільйонів користувачів з усього світу
Прокуратура штату Вашингтон відкрила провадження проти соціальної мережі Facebook через витік даних до компанії Cambridge Analytica.
Прокуратура штату Вашингтон відкрила справу проти Facebook через витік даних до Cambridge Analytica Фото: credo-ua.org

Витік даних торкнувся 87 мільйонів користувачів з усього світу, повідомляє "Громадське". Декілька країн розпочали розслідування інциденту.

Генеральний прокурор штату Вашингтон Карл Расін заявив журналістам, що його кабінет «обговорював з низкою інших штатів, які також зацікавлені в захисті даних та особистої інформації своїх споживачів». Однак, за його словами, наразі немає офіційної угоди про спільний процес.

Цей судовий процес доповнить низку розслідувань щодо порушень компанії Facebook у питаннях конфіденційності та безпеки. У США соцмережу наразі перевіряють інші державні органи: Комісія з цінних паперів та бірж, Федеральна торгова комісія та Міністерство юстиції.

"Ми розглядаємо обвинувачення та сподіваємось продовжити нашу дискусію з генеральними прокурорами в Вашингтоні та інших місцях", – заявили в прес-службі Facebook.

Вартість акцій Facebook знизилася більш ніж на 7 відсотків у середу, 19 грудня, коли стало відомо про рішення прокуратури відкрити справу.

Нагадаємо, комісія із захисту даних (DPC) Ірландії 14 грудня розпочала розслідування проти соціальної мережі Facebook через збій, який зробив публічними фотографії близько 6,8 мільйона користувачів.

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20 12 2018 19:19
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