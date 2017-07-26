Прокуратура США готова довести причетність Фірташа до підкупу американців, - New York Times
Фірташу закидають пропозицію хабара на суму $18 млн для отримання можливості добувати титан в Індії і продавати його чиказькій компанії. Фірташ це заперечує, повідомляє The New York Times з посиланням на AP.
Олігарх вимагає закрити американську справу проти нього, аргументуючи це тим, що злочин, який йому інкримінують, не стосується США й американські суди не мають відповідної юрисдикції.
Однак, прокурори стверджують, що Фірташ помиляється. У звинуваченні, що складається з 110 сторінок тексту, наводяться докази того, що частина хабарів Фірташа призначалася певним особам у США. Водночас, деталі не розголошуються.
Відзначимо, що зараз Фірташ мешкає у розкішному маєтку в Австрії.
Відень відмовляється видавати його Сполученим Штатам.
Генпрокуратура України досі не висувала йому підозр у жодній кримінальній справі.
ГПУ займається досудовим розслідуванням щодо зловживань топ-менеджменту Фірташа у газовий компанії "Газтек", а НАБУ підозрює збанкрутілий банк "Надра" в розтраті 400 млн грн, виділених інвесторами на створення дочірньої структури "Запорізького титано-магнієвого комбінату".
Водночас Шевченківський районний суд Києва відмовився перевіряти можливість придбання підприємцем російської державної частки у структурі власності телеканалу "Інтер" на кошти вкладників банку "Надра". В такий спосіб Фірташ захистив "Інтер" від антиросійських санкцій.
Олігарх не приховує, що досягнув успіху у бізнесі завдяки своїм зв'язкам з оточенням Володимира Путіна.
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