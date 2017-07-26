Прокуратура США готова довести причетність Фірташа до підкупу американців, - New York Times

Нове подання - це відповідь прокуратури на вимогу Фірташа зняти усі звинувачення проти нього

Нове подання США в рамках справи проти українського олігарха Дмитра Фірташа про міжнародний підкуп, вперше стверджує, що частина хабарів призначалася певним американським громадянам.

Фірташу закидають пропозицію хабара на суму $18 млн для отримання можливості добувати титан в Індії і продавати його чиказькій компанії. Фірташ це заперечує, повідомляє The New York Times з посиланням на AP.

Олігарх вимагає закрити американську справу проти нього, аргументуючи це тим, що злочин, який йому інкримінують, не стосується США й американські суди не мають відповідної юрисдикції.

Однак, прокурори стверджують, що Фірташ помиляється. У звинуваченні, що складається з 110 сторінок тексту, наводяться докази того, що частина хабарів Фірташа призначалася певним особам у США. Водночас, деталі не розголошуються.

Відзначимо, що зараз Фірташ мешкає у розкішному маєтку в Австрії.

Відень відмовляється видавати його Сполученим Штатам.

Генпрокуратура України досі не висувала йому підозр у жодній кримінальній справі.

ГПУ займається досудовим розслідуванням щодо зловживань топ-менеджменту Фірташа у газовий компанії "Газтек", а НАБУ підозрює збанкрутілий банк "Надра" в розтраті 400 млн грн, виділених інвесторами на створення дочірньої структури "Запорізького титано-магнієвого комбінату".

Водночас Шевченківський районний суд Києва відмовився перевіряти можливість придбання підприємцем російської державної частки у структурі власності телеканалу "Інтер" на кошти вкладників банку "Надра". В такий спосіб Фірташ захистив "Інтер" від антиросійських санкцій.

Олігарх не приховує, що досягнув успіху у бізнесі завдяки своїм зв'язкам з оточенням Володимира Путіна.