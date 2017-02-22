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Прокуратура Туреччини вимагає обвинуваченим у держперевороті 92 довічних терміни

До суду Стамбула направлено обвинувальний акт у відношенні 24 підозрюваних у терористичній діяльності
Прокуратура Стамбула завершила розслідування у зв'язку зі спробою державного перевороту 15 липня 2016 року.
Прокуратура Туреччини вимагає обвинуваченим у держперевороті 92 довічних терміни Фото: Reuters

Були розслідувані дії в Стамбулі течії "Паралельна держава" (FETÖ), лідером якої є Фетуллах Гюлен, повідомляє державне турецьке інформагентство Анадолу.

До суду Стамбула направлено обвинувальний акт у відношенні 24 підозрюваних у терористичній діяльності. У їх числі - лідер FETÖ Фетуллах Гюлен, а також шість генералів і 17 офіцерів, дев'ять з яких переховуються від турецької влади.

Прокуратура вимагає засудити 10 обвинувачених, у тому числі генералів Фетхи Алпая, Мехмета Наіла Йігіт, Озкана Айдогду і Ейюпа Гюрлера, до 92 довічних термінів кожного в тюрмі суворого режиму і 174 років позбавлення волі.

Решту 13 обвинувачених вимагають засудити щонайменше до трьох довічних ув'язнень і до термінів до 30 років позбавлення волі у в'язниці суворого режиму.

Нагадаємо, в ніч з 15 на 16 липня група військових спробувала захопити владу в Туреччині.  В результаті невдалого військового перевороту 290 осіб загинули, ще 1400 осіб були поранені. Влада Туреччини оцінила збиток від спроби державного перевороту в 100 млрд доларів.

Ердоган звинуватив в організації перевороту Ґюлена, який на даний момент перебуває в США. При цьому в Держдепі вимагають доказів провини Ґюлена для його екстрадиції на батьківщину.

Після низки звільнень та арештів Ердоган виступив із зверненням до народу, у якому закликав зберігати спокій у ситуації, у якій перебуває країна. При цьому він зазначив, що "країна позбулася хвороби й одужує", а попереду ще багато нових важливих проектів".

Відтак, вчора турецький парламент проголосував за продовженнянадзвичайного стану в країні ще на три місяці, починаючи з 19 січня.

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