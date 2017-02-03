Прокуратура відкрила кримінальне провадження проти Насалика
"Прокуратура Києва повідомила мене про відкриття кримінального провадження щодо міністра енергетики за фактом можливого кримінального правопорушення за ч.1 ст.351 ККУ (перешкоджання діяльності народного депутата)", - повідомила народний депутат від "Самопомічі" Вікторія Войціцька в Facebook.
Войціцька повідомила, що 13 грудня 2016 року разом з народним депутатом Мустафою Наємом вони подали заяву про злочин в зв'язку з неповним і невчасним наданням відповідей на депутатські звернення, що стосувались надання документації за результатами Юзівського конкурсу.
"27 грудня минулого року прокуратура Києва повідомила мене про "відсутність підстав для внесення відомостей до ЄРДР", 13 січня оскаржила бездіяльність слідчого прокуратури", - написала депутат.
За словами Войціцької, 26 січня Печерський суд Києва задовольнив її скаргу, зобов'язавши прокуратуру відкрити кримінальне провадження.
Вона також оприлюднила скани листа від Прокуратури Києва щодо внесення відомостей до ЄРДР, витягу з ЄРДР, заяви про злочин, листа Прокуратури щодо відмови у внесенні відомостей.
До слова, міністр енергетики й вугільної промисловості Ігор Насалик задекларував 890 тисяч доларів, €240 тис й 4,7 млн грн готівки.
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