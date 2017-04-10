Прокуратура відкрила провадження за фактом зникнення двох прикордонників на Сумщині
Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли сьогодні, 4 жовтня, за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України з попередньою кваліфікацією "Безвісне зникнення", інформує прес-служба прокуратури.
Проведення слідства доручено Середино-Будському відділенню поліції під процесуальним керівництвом Шосткинської місцевої прокуратури.
"Встановлено, що останній раз прикордонники виходили на зв’язок 3 жовтня 2017 року близько 20:00. Згодом поблизу села Зноб-Трубчевська на кордоні знайдений залишений транспортний засіб, що належить одному зі зниклих військовослужбовців, під час огляду якого виявлені мобільні телефони прикордонників", – йдеться в повідомленні.
Наразі проводиться комплекс необхідних першочергових слідчих та процесуальних дій, спрямованих на встановлення місцеперебування зниклих осіб.
Також перевіряється версія щодо затримання прикордонників правоохоронцями Російської Федерації. Досудове розслідування триває, його перебіг перебуває на контролі керівництва прокуратури Сумської області.
Нагадаємо, сьогодні Державна прикордонна служба України повідомила про розшук двох прикордонників, які зникли під час моніторингу кордону з Російською Федерацією в Сумській області. За даними ДПСУ, зв'язок з військовослужбовцями обірвався ще вчора о 20:00.
Згодом Росія підтвердила затримання двох службовців Держприкордонслужби України у Сумській області.
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