Прокуратура відкрила справу через заворушення "торнадівців" у Київському СІЗО

Під час обшуку вилучено комп'ютерну техніку та заборонені предмети

За фактом масових заворушень, погроз вбивства і вимагання з боку колишніх співробітників роти патрульної служби міліції особливого призначення "Торнадо", які містяться в Київському слідчому ізоляторі, відкрито кримінальну справу.

Військовою прокуратурою Київського гарнізону здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч.1 ст. 129 (погроза вбивством), ч.2 ст. 189 (вимагання) і ч.1 ст. 14 ч.1 ст. 294 (масові заворушення) Кримінального кодексу, повідомив прес-секретар Генпрокуратури Андрій Лисенко.

"Встановлено, що ув'язнені, використовуючи засоби мобільного зв'язку, діючи за попередньою змовою групою осіб, з погрозою вбивства, чинили тиск на іноземного громадянина, вимагаючи від нього передачі їм майна і/або права на майно, а також готували організацію масових заворушень і закликали до їх здійснення ув'язнених цієї установи", - зазначив Лисенко.

У рамках цього кримінального провадження проводився обшук в зазначеному місці попереднього ув'язнення, в під час якого було виявлено та вилучено комп'ютерну техніку, а також заборонені предмети, в тому числі зброю - від саморобних вибухових пакетів, начинених металевими предметами, до холодної зброї.

Під час проведення обшуку фігуранти чинили опір правоохоронцям. Лисенко також повідомив, що ув'язнені погрожували фізичною розправою і вбивством, облили працівників правоохоронних органів бензином і намагалися підпалити їх.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) КК.