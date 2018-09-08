Прокуратура відкрила справу через заворушення "торнадівців" у Київському СІЗО
Військовою прокуратурою Київського гарнізону здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч.1 ст. 129 (погроза вбивством), ч.2 ст. 189 (вимагання) і ч.1 ст. 14 ч.1 ст. 294 (масові заворушення) Кримінального кодексу, повідомив прес-секретар Генпрокуратури Андрій Лисенко.
"Встановлено, що ув'язнені, використовуючи засоби мобільного зв'язку, діючи за попередньою змовою групою осіб, з погрозою вбивства, чинили тиск на іноземного громадянина, вимагаючи від нього передачі їм майна і/або права на майно, а також готували організацію масових заворушень і закликали до їх здійснення ув'язнених цієї установи", - зазначив Лисенко.
У рамках цього кримінального провадження проводився обшук в зазначеному місці попереднього ув'язнення, в під час якого було виявлено та вилучено комп'ютерну техніку, а також заборонені предмети, в тому числі зброю - від саморобних вибухових пакетів, начинених металевими предметами, до холодної зброї.
Під час проведення обшуку фігуранти чинили опір правоохоронцям. Лисенко також повідомив, що ув'язнені погрожували фізичною розправою і вбивством, облили працівників правоохоронних органів бензином і намагалися підпалити їх.
Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) КК.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Одеський стартап презентував перший український 3D-принтер для кераміки, - ФОТО
- ВІДЕО Як Швеція досягнула утилізації 99% сміття та імпортує його з інших країн, - ІНФОГРАФІКА (відео)
- ФОТО ІТ Аrena 2017: Штучний Інтелект і Big Data - Яким Буде Наше Майбутнє?
- Читай iPress HotNews у своєму месенджері. Актуальні новини та найцікавіші історії
- Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?Або чому іноді варто поговорити про політику за партією шахів?