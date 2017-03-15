Прокуратура відкрила справу за фактом сутички Парасюка з поліцією, - ВІДЕО

Прокуратура Донецької області почала досудове розслідування за фактом травмування сімох поліцейських на блокпосту поблизу Слов'янська.

14 березня близько 19:30 на дорозі Київ - Довжанський поліція зупинила колону з 13 автомобілів.

Під час перевірки документів у 80 пасажирів цих транспортних засобів, серед яких був народний депутат Володимир Парасюк, виник конфлікт, повідомляють на сайті прокуратури.

"Вийшов нардеп Парасюк і з погрозами, матом почав ображати співробітників поліції і намагатися своїми діями спровокувати бійку. Коли йому це не вдалося, він дав команду своїм людям, які прибули разом з ним у колоні. По суті, громадянин Парасюк очолив напад на співробітників поліції", - цитує прес-служба МВС командира роти спецпризначення поліції Донецької обласної державної адміністрації Юрія Голубана.

У нападі нібито брали участь близько 40-45 осіб. У результаті декілька поліцейських отримали тілесні ушкодження.

"Співробітника спецпідрозділу було збито машиною народного депутата, зараз він у лікарні. Ще двоє поліцейських отримали тілесні ушкодження, двоє співробітників були уражені сльозогінним газом, отримали серйозні опіки обличчя", - розповів Голубан.

Справу кваліфіковано за статтею 345 Кримінального кодексу - застосування насильства стосовно співробітника правоохоронного органу.

На сторінці Парасюка в Facebook йдеться, що в результаті сутички були затримані семеро його "побратимів", а рідний батько потрапив до лікарні.

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Депутат від Народного фронту Юрій Береза закликав ГПУ розглянути протиправні дії Парасюка.

"Я закликаю генпрокурора дати правову оцінку діям народного депутата", - сказав він.

Нагадаємо, що на блокпосту біля Слов'янська у вівторок ввечері стався конфлікт через відмову групи озброєних осіб проходити перевірку. Один з них - народний депутат Володимир Парасюк затіяв бійку, намагаючись вирвати зброю у поліцейських.