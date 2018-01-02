Прокуратура відреагувала на австрійський вояж Гужви

Генпрокуратура готує документи, аби суд дозволив забрати заставу головного редактора видання Страна.ua Ігоря Гужви в дохід держави і зміну йому запобіжного заходу на більш сувору.

У Генпрокуратурі вважають, що підозрюваний у вимаганні та поширенні державної таємниці Гужва свідомо затягував розгляд судом його справ.

24 червня 2017 року Шевченківський районний суд Києва обрав Гужві запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці з можливістю виходу під заставу в розмірі 544 тисяч гривень.

26 червня адвокат Гужви Олена Лукаш заявила про внесення застави за її підзахисного.

На час слідства суд зобов'язав головного редактора з'являтися на кожну вимогу слідчого, або вказати причину в разі неможливості цього. Крім того, Гужва мав здати паспорти або інші документи для виїзду за кордон.

Як відомо, 22 червня, ввечері в Києві був затриманий головний редактор інтернет-видання "Страна.uа" Ігор Гужва. Окрім того, в редакцію інтернет-видання "Страна.uа" прийшли з обшуком.

Гужва пов'язує обшуки в редакції видання з критичними публікаціями на адресу депутата Верховної Ради Дмитра Лінька (Радикальна партія). За його словами, кримінальну справу проти видання сфальсифіковано. За словами генерального прокурора Юрія Луценка, Гужва вимагав та отримав 10 тис. дол. за нерозміщення компрометуючих матеріалів на діючого політика

У п'ятницю, 23 червня, прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган оприлюднила відеозаписи у справі Гужви. Також Сарган оприлюднила відеофрагмент, зазначивши, що на ньому зафіксований момент передачі грошей, які призначалися Гужві.

Згодом Гужві вручили повідомлення про підозру. Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід головному редактору "Страна.ua" у вигляді арешту на два місяці із можливістю виходу під заставу у розмірі 544 тисячі гривень. У понеділок, 26 червня, за Гужву було внесено заставу.

У середу, 31 січня, стало відомо, що Гужва звернувся до австрійської влади з проханням надати політичний притулок.