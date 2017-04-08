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Прокуратура відреагувала на виступ Scooter в окупованому Криму

Прокуратура направить запити в компетентні органи Німеччини про надання міжнародної правової допомоги
У Єдиному реєстрі досудових розслідувань з'явилися дані про правопорушення, вчинене німецьким гуртом Scooter
Прокуратура відреагувала на виступ Scooter в окупованому Криму Фото: lmr.ua

Про це розповіла прес-секретар прокуратури Автономної Республіки Крим Тетяна Тихончик, передає Крим.Реалії.

Вона повідомила, що в такий спосіб прокуратура відреагувала на зверненням народного депутата Верховної Ради України Дмитра Білоцерківця про порушення вимог українського законодавства колективом німецької групи Scooter.

"Прокуратурою Автономної Республіки Крим внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 332-1 КК України за фактом порушення іноземцями порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї", - розповіла прес-секретар.

За словами представника відомства, прокуратура направить запити в компетентні органи Німеччини про надання міжнародної правової допомоги, щоб здійснити допит учасників групи.

Нагадаємо, 4 серпня популярний у 90-х рр. Scooter прибув до Криму. Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що приїзд німецького гурту Scooter до анексованого Криму може обернутися для музикантів "болючими наслідками".

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