Прокуратура Вінницької області домоглася звільнення учасника АТО, який вкрав прапор України
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.
Представник прокуратури також звернув увагу апеляційного суду на те, що судовий розгляд зазначеного кримінального провадження місцевим судом проведено не об'єктивно, не враховано, що обвинувачений за час оборони Донецького аеропорту був двічі поранений, лікувався, має проблеми зі здоров'ям.
Під час нового судового розгляду державний обвинувач - прокурор Могилів-Подільської прокуратури, враховуючи всі обставини кримінального провадження, які свідчать про відсутність у обвинуваченого корисливого мотиву і наміру на вчинення крадіжки, а також малозначність вчиненого правопорушення, відмовився від підтримання державного обвинувачення.
Зараз, визначенням Могилів-Подільського міськрайонного суду, кримінальне провадження закрито на реабілітаційному підставі.
Нагадаємо. що в лютому у Вінницькій області двічі пораненого захисника ДАП Миколу Лаврика засуджено за крадіжку державного прапора.
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