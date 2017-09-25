Прокуратура вручила Довгому підозру
"Підозра вручено в п'ятницю", - повідомили в прес-службі столичної прокуратури, інформує "Інтерфакс-Україна".
Спікер прокуратури Києва Надія Максимець на своїй сторінці у Facebook повідомила, що Довгий підозрюється у зловживанні владою та службовим становищем під час виконання ним повноважень заступника Київського міського голови – секретаря Київської міської ради.
Як відомо, Верховна Рада зняла недоторканість із народного депутата від групи "Воля народу" Олеся Довгого для проведення слідчих дій.
Нагадаємо, прокуратура підозроює депутата групи "Воля народу" Олеся Довгого у зловживанні службовим становищем ти вчиненні злочину групою осіб за попередньою змовою.
21 червня Юрій Луценко направив до Верховної Ради прохання надати дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності депутата групи "Воля народу" Олеся Довгого.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа