Прокуратура вручила Довгому підозру

Довгий підозрюється у зловживанні владою та службовим становищем

У прокуратурі Києва вручили оновлена підозру народному депутату з групи "Воля народу" Олесю Довгому.

"Підозра вручено в п'ятницю", - повідомили в прес-службі столичної прокуратури, інформує "Інтерфакс-Україна".

Спікер прокуратури Києва Надія Максимець на своїй сторінці у Facebook повідомила, що Довгий підозрюється у зловживанні владою та службовим становищем під час виконання ним повноважень заступника Київського міського голови – секретаря Київської міської ради.

Як відомо, Верховна Рада зняла недоторканість із народного депутата від групи "Воля народу" Олеся Довгого для проведення слідчих дій.

Нагадаємо, прокуратура підозроює депутата групи "Воля народу" Олеся Довгого у зловживанні службовим становищем ти вчиненні злочину групою осіб за попередньою змовою.

21 червня Юрій Луценко направив до Верховної Ради прохання надати дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності депутата групи "Воля народу" Олеся Довгого.