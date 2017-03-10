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Прокуратура вручила підозру екс-чиновнику Одеської міськради у справі пожежі у "Вікторії"

Стаття передбачає покарання у вигляді арешту на строк від двох до п'яти років
Прокуратура вручила підозру колишньому посадовцю Одеської міськради у справі щодо пожежі в оздоровчому комплексі "Вікторія", внаслідок якої загинули троє дітей.
Прокуратура вручила підозру екс-чиновнику Одеської міськради у справі пожежі у "Вікторії" Фото: dumskaya.net

Запобіжний захід нібито оберуть найближчим часом – і слідчий вимагатиме домашній арешт.

Екс-чиновнику Одеської міськради інкримінують порушення ч. 2 ст. 367 КК (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки), - повідомляє радник керівника обласного управління Нацполіції Руслан Форостяк у Facebook, не називаючи імені.

Одеське видання "Думская" з посиланням на джерела в обласній прокуратурі повідомляє, що підозру вручили колишньому віце-меру Одеси з гуманітарних питаннь Зінаїді Цвірінько.

Стаття передбачає покарання у вигляді арешту на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Нагадаємо, що Одеська місцева прокуратура № 1 спільно з органами поліціі повідомили про підозру директору дитячого спортивно-оздоровчого табору "Вікторія" у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель дітей (ч. 2 ст. 270 КК Украіни).

 

 

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03 10 2017 15:38
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