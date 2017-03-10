Прокуратура вручила підозру екс-чиновнику Одеської міськради у справі пожежі у "Вікторії" Стаття передбачає покарання у вигляді арешту на строк від двох до п'яти років

Прокуратура вручила підозру колишньому посадовцю Одеської міськради у справі щодо пожежі в оздоровчому комплексі "Вікторія", внаслідок якої загинули троє дітей.

Фото: dumskaya.net

Запобіжний захід нібито оберуть найближчим часом – і слідчий вимагатиме домашній арешт. Екс-чиновнику Одеської міськради інкримінують порушення ч. 2 ст. 367 КК (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки), - повідомляє радник керівника обласного управління Нацполіції Руслан Форостяк у Facebook, не називаючи імені. Одеське видання "Думская" з посиланням на джерела в обласній прокуратурі повідомляє, що підозру вручили колишньому віце-меру Одеси з гуманітарних питаннь Зінаїді Цвірінько. Стаття передбачає покарання у вигляді арешту на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Нагадаємо, що Одеська місцева прокуратура № 1 спільно з органами поліціі повідомили про підозру директору дитячого спортивно-оздоровчого табору "Вікторія" у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель дітей (ч. 2 ст. 270 КК Украіни).

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