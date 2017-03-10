Прокуратура вручила підозру екс-чиновнику Одеської міськради у справі пожежі у "Вікторії"
Запобіжний захід нібито оберуть найближчим часом – і слідчий вимагатиме домашній арешт.
Екс-чиновнику Одеської міськради інкримінують порушення ч. 2 ст. 367 КК (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки), - повідомляє радник керівника обласного управління Нацполіції Руслан Форостяк у Facebook, не називаючи імені.
Одеське видання "Думская" з посиланням на джерела в обласній прокуратурі повідомляє, що підозру вручили колишньому віце-меру Одеси з гуманітарних питаннь Зінаїді Цвірінько.
Стаття передбачає покарання у вигляді арешту на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
Нагадаємо, що Одеська місцева прокуратура № 1 спільно з органами поліціі повідомили про підозру директору дитячого спортивно-оздоровчого табору "Вікторія" у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель дітей (ч. 2 ст. 270 КК Украіни).
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