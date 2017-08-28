Прокуратура вручила підозру заступнику мера Ірпеня

Перший заступник Ірпінського міського голови підозрюється в розкраданні бюджетних коштів спільно з міським головою на десятки мільйонів гривень

Прокуратура Київської області в понеділок повідомила про підозру першому заступнику міського голови Ірпеня (Київська обл.) Дмитру Христюку в розкраданні (разом з мером цього міста Володимиром Карплюком) бюджетних коштів і земель на десятки мільйонів гривень.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Київської області, дії Христюка кваліфіковані за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчиненого у складі злочинної організації), ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво, вчинене у складі злочинної організації), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів вчинене у складі злочинної організації), ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (службове підроблення, досконалий в складі злочинної організації), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Першого заступника мера Ірпеня допитали як підозрюваного, прокуратура також клопоче про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Як повідомляв iPress.ua, перший заступник Ірпінського міського голови Володимир Христюк вчинив адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією.

Генеральний прокурор Юрій Луценко через рівень злочинності назвав Ірпінь місцевим Чикаго.

Прокуратура повідомила про підозру двом особам і заарештувала осіб, які за сприяння Ірпінської міської ради присвоїли більше 21 мільйонів гривень.