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Прокуратура викрила поліцейського на хабарі в 100 тис грн

Поліцейський намагався накивати п'ятами
Столична прокуратура викрила поліцейського на одержанні понад 100 тисяч гривень хабара.
Прокуратура викрила поліцейського на хабарі в 100 тис грн Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Офіцера поліції затримали в середу, повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Зазначається, що до столичних правоохоронців звернувся чоловік, який повідомив, що працівник Білоцерківського відділу поліції Київщини вимагає в нього вказану суму, погрожуючи у разі несплати притягнути останнього до кримінальної відповідальності за обвинуваченням у збуті наркотичних речовин, чого той насправді не вчиняв.

Неправомірну вигоду поліцейський отримав у 2 етапи. Перший транш склав 14 тисяч гривень. Після одержання другої частини хабара у сумі 94 тисяч гривень його затримали на території Білої Церкви.

У прокуратурі зазначають, що будучи викритим "на гарячому", правоохоронець намагався втекти, проте його затримали.

"На даний час триває огляд місця події. Проводяться першочергові слідчі дії. Затриманому готується повідомлення про підозру за ч .3 ст. 368 КК України", – резюмують у прокуратурі.

Нагадаємо, що в Дніпрі правоохоронці затримали за підозрою у хабарництві старшого оперуповноваженого податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

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21 11 2018 20:18
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