CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ жителя Городенківського району Івано-Франківської області виявили 200 кг марихуани.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Прокуратура вилучила понад 200 кг марихуани у жителя Прикарпаття, - ФОТО
Наркотики він зберігав з метою збуту
Фото:http://ifr.gp.gov.ua
Житель Городенківського району зберігав наркотики з метою збуту, - повідомляє прес-служба прокуратури Івано-Франківської області.
Під час обшуку, проведеного 9 березня за місцем проживання зловмисника, було виявлено та вилучено понад 200 кг марихуани та значну кількість макової соломки.
Фото:ifr.gp.gov.ua
Нагадаємо, у Запоріжжі правоохоронці вилучили у чоловіка 10 кг марихуани, які на "чорному" ринку оцінюються у мільйон гривень.
Раніше у Гнівані Вінницької області у чоловіка вилучили майже 60 кг різноманітних наркотичних засобів.
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09 03 2017 17:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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