Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Прокуратура вилучила понад 200 кг марихуани у жителя Прикарпаття, - ФОТО

Наркотики він зберігав з метою збуту
У жителя Городенківського району Івано-Франківської області виявили 200 кг марихуани.
Прокуратура вилучила понад 200 кг марихуани у жителя Прикарпаття, - ФОТО Фото:http://ifr.gp.gov.ua

Житель Городенківського району зберігав наркотики з метою збуту, - повідомляє прес-служба прокуратури Івано-Франківської області.

Під час обшуку, проведеного 9 березня за місцем проживання зловмисника, було виявлено та вилучено понад 200 кг марихуани та значну кількість макової соломки.

Фото:ifr.gp.gov.ua

Нагадаємо, у Запоріжжі правоохоронці вилучили у чоловіка 10 кг марихуани, які на "чорному" ринку оцінюються у мільйон гривень.

Раніше у Гнівані Вінницької області у чоловіка вилучили майже 60 кг різноманітних наркотичних засобів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 03 2017 17:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.