Прокуратура вилучила понад 200 кг марихуани у жителя Прикарпаття, - ФОТО

Наркотики він зберігав з метою збуту

У жителя Городенківського району Івано-Франківської області виявили 200 кг марихуани.

Житель Городенківського району зберігав наркотики з метою збуту, - повідомляє прес-служба прокуратури Івано-Франківської області.

Під час обшуку, проведеного 9 березня за місцем проживання зловмисника, було виявлено та вилучено понад 200 кг марихуани та значну кількість макової соломки.

Фото:ifr.gp.gov.ua

Нагадаємо, у Запоріжжі правоохоронці вилучили у чоловіка 10 кг марихуани, які на "чорному" ринку оцінюються у мільйон гривень.

Раніше у Гнівані Вінницької області у чоловіка вилучили майже 60 кг різноманітних наркотичних засобів.