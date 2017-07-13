Прокуратура закрила справу проти керівництва Генштабу у справі про збитий над Луганськом Іл-76
За рішенням Печерського суду від 21 червня Головна військова прокуратура ГПУ повинна була відкрити справу за частиною 4 ст. 426-1 Кримінального кодексу України (Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах особливого періоду).
Однак як пояснила Генпрокуратура в коментарі Радіо Свобода, стаття 426-1 була внесена в КК лише в квітні 2015 року, отже, станом на квітень - червень 2014 її ще не існувало.
"За українським законодавством, закон про кримінальну відповідальність, що встановлює злочинні дії, не має зворотної дії в часі", - сказано в повідомленні.
Це послужило підставою, щоб закрити кримінальну виробництво.
Раніше адвокат Віталій Погосян, який представляє інтереси сімей загиблих в катастрофі Іл-76, оголосив, що домігся відкриття справи проти керівництва Генштабу.
"Відомості щодо вчинення кримінального злочину керівником АТО Муженко В.М та його заступником Назаровим В.М. за ч. 4 ст. 426-1 КК України внесені до ЄРДР", - написав він у Facebook.
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Нагадаємо, 27 березня Павлоградський суд визнав винним генерал-майора Віктора Назарова в справі про збитий влітку 2014 року в Луганському аеропорту військовому літаку Іл-76 і засудив його до семи років позбавлення волі.
Суд вирішив, що Назаров, перебуваючи на посаді начальника штабу, першого заступника керівника АТО на території Донецької та Луганської областей знав, що аеродром Луганська знаходиться в оточенні противника, який регулярно здійснює його обстріл, і що противник має в своєму розпорядженні переносні ЗРК.
Як повідомляв iPress.ua, 14 червня 2014 року близько 110 під час заходу на посадку в аеропорту Луганська пострілом з російського зенітного ракетного комплексу бойовики збили військово-транспортний літак Збройних сил України Іл-76.
На борту літака, окрім 9 членів екіпажу, перебували 40 військовослужбовців. Всі вони загинули. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею "теракт".
17 червня Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію з розслідування обставин знищення літака ІЛ-76.
Цікаво, що 15 жовтня Президент України Петро Порошенко нагородив Віктора Назарова Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Його та ще 27 військовиків нагородили за те, шо вони "проявили мужність та героїзм при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України".
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