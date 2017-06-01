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Прокуратура закрила справи проти лідера "Оплоту" Жиліна

РФ підтвердила факт смерті Жиліна
Харківська прокуратура закрила кримінальні провадження проти лідера організації "Оплот" Євгена Жиліна, убитого у вересні 2016 року.
Прокуратура закрила справи проти лідера "Оплоту" Жиліна Євген Жилін. Фото: argumentua.com

Про це повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області, повідомляє УНІАН.

За даними прокуратури, офіційне підтвердження факту смерті громадянина України Жиліна надійшло з Росії наприкінці 2016 року.

У зв'язку зі смертю підозрюваного кримінальні виробництва були закриті 28 грудня 2016 року.

Нагадаємо, що 19 вересня в ресторані підмосковного селища "Гірки" був вбитий глава терористичної організації "Оплот" Євген Жилін.

Слідчі як основну версію злочину розглядають комерційну діяльність Жиліна, при цьому не виключають, що вбивство могло статися через особисті ворожі стосунки.

Пізніше, охоронець Жиліна Андрій Козар, який отримав поранення, заявив, що вбивця Жиліна був схожий на Боярського.

Сам Андрій Козар - колишній співробітник Харківського УБОЗу, який підозрюється у вбивстві харківського журналіста Василя Климентьєва у 2010 році.

"Оплот" - харківська громадська організація на основі однойменного бійцівського клубу. "Оплот" під час Євромайдану займався викраденням і тортурами активістів.

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06 01 2017 06:48
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