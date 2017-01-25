Прокуратура затримала екс-"беркутівця", якого підозрють в побитті "автомайданівців"

Мова йде про події 22 на 23 січня 2014 року, коли "Беркут" побив учасників "Автомайдану"

Генеральна прокуратура затримала колишнього співробітника розформованого столичного спецпідрозділу міліції "Беркут", який підозрюється в насильстві проти учасників "Автомайдану".

"24 січня затриманий колишній співробітник столичного спецпідрозділу міліції "Беркут", який тривалий час знаходився в розшуку за підозрою у перевищенні влади та незаконному затриманні за попередньою змовою з іншими працівниками підрозділу міліції особливого призначення "Беркут" 18 активістів громадського руху "Автомайдан" у ніч з 22 на 23 січня 2014 року на вулицях Щорса та Грушевського в місті Києві, яке супроводжувалося застосуванням до нього насильства і пошкодженням їх автомобілів", - написала у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

iPress.ua повідомляв, що генеральна прокуратура України передала до суду справу 6 колишніх міліціонерів, обвинувачених у злочинах проти активістів Євромайдану