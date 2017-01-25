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Прокуратура затримала екс-"беркутівця", якого підозрють в побитті "автомайданівців"

Мова йде про події 22 на 23 січня 2014 року, коли "Беркут" побив учасників "Автомайдану"
Генеральна прокуратура затримала колишнього співробітника розформованого столичного спецпідрозділу міліції "Беркут", який підозрюється в насильстві проти учасників "Автомайдану".
Прокуратура затримала екс-"беркутівця", якого підозрють в побитті "автомайданівців" Фото: 112.ua

"24 січня затриманий колишній співробітник столичного спецпідрозділу міліції "Беркут", який тривалий час знаходився в розшуку за підозрою у перевищенні влади та незаконному затриманні за попередньою змовою з іншими працівниками підрозділу міліції особливого призначення "Беркут" 18 активістів громадського руху "Автомайдан" у ніч з 22 на 23 січня 2014 року на вулицях Щорса та Грушевського в місті Києві, яке супроводжувалося застосуванням до нього насильства і пошкодженням їх автомобілів", - написала у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

iPress.ua повідомляв, що генеральна прокуратура України передала до суду справу 6 колишніх міліціонерів, обвинувачених у злочинах проти активістів Євромайдану

 
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25 01 2017 11:20
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