Прокуратура затримала на хабарі чиновника Луцької кримінальної поліції
Слідчим відділом прокуратури Волинської області направлено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вимагання та отримання 1000 доларів США неправомірної вигоди (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України) начальником сектору кримінальної поліції Луцького районного відділення поліції Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у області.
Зазначено, що чиновник поліції вимагав хабар за не притягнення до кримінальної відповідальності громадянина, який скоїв незаконну порубку лісу.
Нагадаємо, також сьогодні прокуратура Автономної республіки Крим спільно з Управлінням захисту економіки в Києві Нацполіції України затримали головного державного інспектора Державної фіскальної служби (ГФС) в Київській області та начальника відділу хабарі у розмірі 260 тисяч гривень.
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