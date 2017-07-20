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Прокуратура затримала на хабарі чиновника Луцької кримінальної поліції

Хабарник вимагав гроші за не притягнення громадянина до кримінальної відповідальності
Прокуратура Волинської області затримала на хабарі у розмірі 1000 доларів начальника сектору кримінальної поліції області. Про це повідомляє пресс-служба прокуратури області.
Прокуратура затримала на хабарі чиновника Луцької кримінальної поліції Фото: rbc.ua

Слідчим відділом прокуратури Волинської області направлено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вимагання та отримання 1000 доларів США неправомірної вигоди (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України) начальником сектору кримінальної поліції Луцького районного відділення поліції Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у області.

Зазначено, що чиновник поліції вимагав хабар за не притягнення до кримінальної відповідальності громадянина, який скоїв незаконну порубку лісу.

Нагадаємо, також сьогодні прокуратура Автономної республіки Крим спільно з Управлінням захисту економіки в Києві Нацполіції України затримали головного державного інспектора Державної фіскальної служби (ГФС) в Київській області та начальника відділу хабарі у розмірі 260 тисяч гривень.

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20 07 2017 21:34
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