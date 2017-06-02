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Прокуратура затримала на хабарів в 40 тис грн посадовця Департаменту земресурсів КМДА

Зловмисниці готується повідомлення про підозру
У понеділок, 06 лютого, на отриманні 40 тисяч гривень хабара затримали посадовця відділу Департаменту земельних ресурсів КМДА.
Прокуратура затримала на хабарів в 40 тис грн посадовця Департаменту земресурсів КМДА Фото:lustration.org.ua

Вказані грошові кошти остання одержала у два етапи від директора підприємства за вирішення питання про укладення договору оренди земельної ділянки  між підприємством та Київською міською радою, повідомляє ГПУ.

Відомості про вчинене правопорушення внесені до ЄРДР за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Наразі зловмисниці готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному проваджені за фактами розкрадання кредиту Світового банку, виділеного на розвиток української інфраструктури.

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06 02 2017 20:16
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