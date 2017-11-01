Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Прокуратура зацікавилася громадянином Білорусі, який воював за "ЛНР"

Він брав участь у бойових діях в районі Щастя в складі батальйону бойовиків "Русь"
Прокуратура розслідує участь громадянина Білорусі у бойових діях на Донбасі на боці бойовиків "ЛНР".
Прокуратура зацікавилася громадянином Білорусі, який воював за "ЛНР"

"Новоайдарським відділом Сєвєродонецької місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом участі громадянина Білорусі у складі не передбачених законом збройних формувань, що призвело до загибелі людей (ч. 5 ст. 260 КК України)", - йдеться в повідомленні на сайті прокуратури Луганської області.

Наголошується, що раніше в ЗМІ з'явилася інформація про можливу участь громадянина Білорусі Сергія Трофімова у збройному конфлікті на Донбасі. У інтерв'ю чоловік повідомив, що з вересня 2014 року по листопад 2016 року він безпосередньо брав участь у бойових діях в районі Щастя в складі батальйону бойовиків "Русь".

Трофімов заявив, що вбити людину йому "як випити кави". На запитання, скільки він убив людей, терорист відповів: "Багато. Я добре стріляв".

"Зараз проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин і можливих очевидців події. Досудове розслідування перебуває на контролі прокуратури Луганської області.", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Нагадаємо, військового розвідника, полковника ЗСУ, звільненого з полону бойовиків влітку 2016 року, Івана Без'язикова затримали за підозрою у співпраці з "ДНР".

Начальник розвідки 8-го армійського корпусу Без'язиков потрапив у полон 16 серпня 2014 року у Степанівці Донецької області. За словами Без'язикова, туди він поїхав за тілами загиблих.  Іван Без'язиков та ще два офіцери були схоплені бойовиками в серпні 2014 року при спробі забрати тіла українських військових, загиблих в бою під Степанівкою.

Військового звільнили з полону 5 липня 2016 року в результаті спецоперації СБУ.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 01 2017 20:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat