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Прокуратура завела нову справу на Довгого, - Луценко

Луценко назвав рішення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про закриття справи народного депутата Олеся Довгого неприйнятним
Прокуратура Києва зареєструвала нове провадження щодо народного депутата Олеся Довгого.
Прокуратура завела нову справу на Довгого, - Луценко Олесь Довгий. Фото: radiosvoboda.org

"Сьогодні прокуратура Києва зареєструвала провадження за фактом розтрати майна в особливо великих розмірах (ст. 191 ККУ) під час відчуження понад тисячу гектарів столичної землі на острові Жуків через так звані кооперативи. Строк давності по цій статті КК - 15 років", - написав у Facebook генеральний прокурор Юрій Луценко.

Луценко назвав рішення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про закриття справи народного депутата Олеся Довгого неприйнятним. На думку керівника ГПУ, рішення процесуального керівника у кримінальному провадженні про його закриття на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК – "у зв’язку з неможливістю встановити достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпанням можливості їх отримання" - викликає подив і обурення.

"По-перше, докази у справі є. Їх чула вся країна і на їх основі ВР зняла недоторканність з депутата. По-друге, якщо САП хотіла зібрати більше доказів, то за 5 місяців це мало бути зроблено. Відтак, 1438 га землі незаконно вкрали, але САП не може довести - хто", - заявив Луценко.

Нагадаємо, що в середу, 27 грудня, стало відомо, що кримінальне провадження щодо народного депутата Олеся Довгого ("Воля народу") закрито.

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