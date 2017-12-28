Прокуратура завела нову справу на Довгого, - Луценко

Прокуратура Києва зареєструвала нове провадження щодо народного депутата Олеся Довгого.

"Сьогодні прокуратура Києва зареєструвала провадження за фактом розтрати майна в особливо великих розмірах (ст. 191 ККУ) під час відчуження понад тисячу гектарів столичної землі на острові Жуків через так звані кооперативи. Строк давності по цій статті КК - 15 років", - написав у Facebook генеральний прокурор Юрій Луценко.

Луценко назвав рішення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про закриття справи народного депутата Олеся Довгого неприйнятним. На думку керівника ГПУ, рішення процесуального керівника у кримінальному провадженні про його закриття на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК – "у зв’язку з неможливістю встановити достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпанням можливості їх отримання" - викликає подив і обурення.

"По-перше, докази у справі є. Їх чула вся країна і на їх основі ВР зняла недоторканність з депутата. По-друге, якщо САП хотіла зібрати більше доказів, то за 5 місяців це мало бути зроблено. Відтак, 1438 га землі незаконно вкрали, але САП не може довести - хто", - заявив Луценко.

Нагадаємо, що в середу, 27 грудня, стало відомо, що кримінальне провадження щодо народного депутата Олеся Довгого ("Воля народу") закрито.