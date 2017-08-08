Прокуратура завершила розслідування справи Гречківського
Йому інкримінують замах на шахрайство (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу), - повідомляється на сайті ГПУ.
За версією слідства, Гречківський разом зі Шклярем шахрайським шляхом намагалися отримати 500 тис. доларів США від київського адвоката в обмін на вплив на суддів трьох інстанцій для ухвалення позитивного рішення у господарському спорі.
Найближчим часом матеріали справи мають бути направлені до суду для розгляду по суті. Максимальна санкція за інкримінованою підозрюваним статтею - 12 років із конфіскацією.
Нагадаємо, що 21 вересня Гречківського було затримано на спробі вимагання $500 тис за незаконний вплив на судове рішення.
Сам Гречківський своєї вини не визнає і просить відсторонення його від виконання обов'язків на час слідства.
Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що значна частина майна члена Вищої ради юстиції Павла Гречківського заарештована.
Раніше, суд обрав Гречківському запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 3,85 млн грн.
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