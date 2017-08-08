Прокуратура завершила розслідування справи Гречківського

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі

Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України завершив досудове розслідування кримінального провадження проти члена Вищої ради правосуддя Павла Гречківського та арбітражного керуючого Мін'юсту Олега Шкляра і 8 серпня вручив їм обвинувальний акт.

Йому інкримінують замах на шахрайство (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу), - повідомляється на сайті ГПУ.

За версією слідства, Гречківський разом зі Шклярем шахрайським шляхом намагалися отримати 500 тис. доларів США від київського адвоката в обмін на вплив на суддів трьох інстанцій для ухвалення позитивного рішення у господарському спорі.

Найближчим часом матеріали справи мають бути направлені до суду для розгляду по суті. Максимальна санкція за інкримінованою підозрюваним статтею - 12 років із конфіскацією.