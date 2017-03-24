Прокуратура звинувачує голову "Нафтогазу" Коболєва в рості боргу "Укрнафти"

Станом на початок цього року податкові борги "Укрнафти" складали близько 13 млрд грн

Прокуратура Києва розцінює як зловживання службовим становищем бездіяльність голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва відносно топ-менеджменту "Укрнафти".

На думку прокурорів, бездіяльність не дозволила державі відновити контроль над "Укрнафтою" і це призвело до збільшення її податкового боргу на 5,49 млрд грн. до 10 млрд грн, повідомляють "Наші гроші" з посиланням на оприлюднену у березні ухвалу Печерського районного суду м. Києва.

З матеріалів суду відомо, що в консолідованому звіті "Укрнафта" вказала валовий прибуток за 2015 рік в сумі 16,45 млрд грн, а чистий збиток – 5,69 млрд грн. На формування чистого збитку компанії вплинули значні витрати на суму 13,57 млрд грн, які не були пов’язані із прямою діяльністю підприємства.

Зокрема, нарахування резерву на застосування до компанії штрафів на загальну суму 6,38 млрд. грн., з яких 5,7 млрд грн. за несвоєчасну оплату податків та ренти за використання надрами; збитки від первісного визнання дебіторської заборгованості та передоплат в сумі 4,96 млрд грн.

Слідство встановило, що у 2015 році керівництво компанії заплатило 6,5 млрд грн. за бензин, який має бути поставленій їй лише у грудні 2018 року. А ще у 2015 році реалізувало сиру нафту на 7,1 млрд грн. з відстрочкою оплати до грудня 2016 року.

Внаслідок проведення подібних транзакцій протягом 2012-2015 років, "Укрнафта" була неспроможна своєчасне сплатити заборгованість перед бюджетом за податками та зборами, яка станом на кінець 2015 року склали понад 10 млрд грн.

Прокурор зазначив, що за результатами проведення аукціонів "Укрнафтою" з продажу нафти та газового конденсату власного видобутку весь об’єм вуглеводню на загальну суму 3,36 млрд грн придбало ТОВ "Котлас", яке має окремі ознаки фіктивності. Ця фірма протягом 2013-2015 років декларувала незначні обсяги податкових зобов’язань та податкового кредиту.

Проте, у травні-липні 2015 року різко підвищила економічну активність та сформувала податковий кредит на загальну суму більше 4 млрд. грн. Із цієї суми 3,63 млрд було сформовано за рахунок операції з "Укрнафтою".

Прокуратура вважає, що голова "Нафтогазу", який також очолює наглядову раду "Укрнафти", сприяв доведенню держпідприємства до стану фінансової неспроможності.

Це сприяння мало форму бездіяльності в питанні звільнення голови правління "Укрнафти" Пітера Ванхеке та двох членів правління компанії.

В ПАТ "Укрнафта" державі належить 50% плюс одна акція, якими керує НАК "Нафтогаз Україна". Інші акції контролюють представники групи "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Саме з "Приватом" пов’язані фірми, які купували нафту на аукціонах "Укрнафти". З вересня 2015 року компанію очолює британець Марк Ролінс. Він змінив на посту Пітера Ванхєкє, який був призначений керівником "Укрнафти" у лютому 2011 року.

В серпні 2015 році ДФС надала "Укрнафті" розстрочку по сплаті рентних платежів на суму 8 млрд грн. В жовтні того ж року розстрочка була анульована через невиконанням компанією взятих на себе зобов’язань. Попри нарощування Укрнафтою податкових боргів в 2016 році ДФС знову надала компанії розстрочку зі сплати ренти та податків.

Станом на початок цього року податкові борги "Укрнафти" складали близько 13 млрд грн.

Нагадаємо, що Антимонопольний комітет України наклав штраф на компанію "Укртатнафта" (Кременчуцький нафтопереробний завод) і п'ять афілійованих із групою "Приват" компаній у розмірі 1 371,27 млн грн за змову на аукціонах з продажу сирої нафти і газового конденсату видобутку компанії "Укрнафта" в березні-липні 2015 року.