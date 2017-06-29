Прокуратура звинувачує Януковича в пособництві російській владі

Прокуратура звинувачує екс-президента Віктора Януковича у пособництві російській владі в анексії Криму та веденні агресивних воєнних дій на території України.

Про це йдеться в обвинувальному акті, який прокурори зачитали на судовому засіданні у четвер, 29 червня, пише "Українська Правда".

Згідно з текстом обвинувачення, відразу після прибуття Януковича до Російської Федерації наприкінці лютого 2014 року екс-президент вступив у змову з владою Росії задля отримання преференцій та подальшого проживання на території Росії.

Так, Росія використовувала Януковича як нібито діючого президента України для легімітизації присутності російських військ в Україні та окупації частини української території. Це було зроблено через складання та направлення 1 березня 2014 року Януковичем листа до президента Росії та Ради Федерації про заклик введення російських військ в Україну.

Так само Янукович підтримав звернення Сергія Аксьонова про "надання допомоги кримчанам" до Володимира Путіна.

"Умисними і протиправними діями Янукович надав іноземній державі допомогу проти своєї держави, а також сприяв веденю агресивної війни", – наголосив прокурор.

Загальні збитки, які Україна отримала через дії екс-президента – 1 трильйон 800 мільярдів 352 мільйони гривень.

Нагадаємо, в четвер Оболонський районний суд Києва ухвалив рішення про початок спеціального судового провадження щодо екс-президента Віктора Януковича.