Прокурор на Дніпропетровщині попався на хабарі в $25 тисяч

Прокурор за хабар збирався розвалити справу про шахрайство

За підсумками спецоперації в Дніпропетровській області правоохоронці затримали прокурора під час отримання $25 тисяч хабара.

Затриманий вимагав та отримав неправомірну вигоду за домовленістю з одним з підозрюваних. За гроші він обіцяв "розвалити" справу про шахрайство і закрити кримінальне провадження.

Затриманням свого колеги займалися співробітники прокуратури спільно з працівниками Управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, - повідомляє прес-служба прокуратури

У відомстві традиційно не повідомляють про особу затриманого хабарника. Вказується, що мова йде про прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1.

Нагадаємо, у Чернівецькій області затримали начальника об'єднаної державної податкової інспекції ДФС за вимагання хабара розміром 1 млн грн.