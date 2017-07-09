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Прокурор на Дніпропетровщині попався на хабарі в $25 тисяч

Прокурор за хабар збирався розвалити справу про шахрайство
За підсумками спецоперації в Дніпропетровській області правоохоронці затримали прокурора під час отримання $25 тисяч хабара.
Прокурор на Дніпропетровщині попався на хабарі в $25 тисяч Фото: nv.ua

Затриманий вимагав та отримав неправомірну вигоду за домовленістю з одним з підозрюваних. За гроші він обіцяв "розвалити" справу про шахрайство і закрити кримінальне провадження.

Затриманням свого колеги займалися співробітники прокуратури спільно з працівниками Управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, -  повідомляє прес-служба прокуратури

У відомстві традиційно не повідомляють про особу затриманого хабарника. Вказується, що мова йде про прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1.

Нагадаємо, у Чернівецькій області затримали начальника об'єднаної державної податкової інспекції ДФС за вимагання хабара розміром 1 млн грн.

 
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07 09 2017 20:12
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