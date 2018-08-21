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Прокурор пояснив, чому для Януковича запросили 15 років, а не довічне

"Якби була можливість довічного, ми б вимагали довічне"
У справі про держзраду екс-президента Віктора Януковича сторона обвинувачення не просила для Януковича довічного ув'язнення тому, що цієї норми не було в українському законодавстві на момент скоєння злочину.
Прокурор пояснив, чому для Януковича запросили 15 років, а не довічне Віктор Янукович. Фото: tsn.ua

"По-перше, я як представник сторони обвинувачення, вважаю, що цей обвинувачений за свої злочини заслуговує максимальне покарання. В Україні це довічне ув'язнення. Але коли він був президентом, у нас за статтю 110 Кримінального кодексу була максимальна міра покарання – 15 років", – заявив представник обвинувачення прокурор прокурор Руслан Кравченко в інтерв'ю "Громадському".

Кравченко зазначив, що пізніше до законодавства внесли зміни, і максимальна міра покарання була збільшена до довічного терміну, однак закон не має зворотної сили.

"Отже ми не маємо права просити довічне ув'язнення, бо днем скоєння злочину сторона обвинувачення вважає 1 березня 2014 року. Якби було можливе довічне, з моїх вуст або Максима (ще один прокурор у справі Максим Крим –ред.) пролунало б – довічне", – наголосив прокурор.

16 серпня прокурори Головної військової прокуратури у справі про держзраду екс-президента Віктора Януковича завершили виступ у судових дебатах в Оболонському райсуді Києва і попросили суд винести вирок у вигляді 15 років в'язниці.

Нагадаємо, що Оболонський районний суд Києва має намір продовжити дебати у справі колишнього президента Віктора Януковича, якого обвинувачують у державній зраді, 13 вересня.

 

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21 08 2018 14:17
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