Прокурор, який через суд уникнув люстрації, з 2014 року отримав майже 1 млн грн зарплати
Така інформація міститься в паперових деклараціях, а також на офіційному веб-порталі електронних декларацій, передає "Радіо Свобода".
Зокрема, за 2014 рік на посаді першого заступника прокурора Києва Олег Валендюк задекларував 271,1 тисячі гривень доходу. У 2015 році на посаді першого заступника прокурора Автономної Республіки Крим ним задекларовано дохід у сумі 322,7 тисячі гривень. У 2016 році на тій же посаді – 283,9 тисячі гривень. За минулий рік Валендюк не подав повну декларацію. Лише вказав, що як заступник начальника управління у департаменті забезпечення діяльності керівництва Генеральної прокуратури заробив 104,9 тисячі гривень.
Олег Валендюк став відомий тим, що йому вдалося уникнути процесу люстрації через рішення суду.
У липні 2015 року програма "Схеми" встановила, що Олег Валендюк підлягає люстрації, але залишився на посаді. На час Революції гідності Валендюк обіймав посаду заступника начальника Головного управління Генпрокуратури України, а тому підпадав під люстрацію, відповідно до частини 2 статті 3 закону України "Про очищення влади".
15 жовтня 2014 року, в день, коли набрав чинності закон про люстрацію, Валендюк надіслав запит до Генпрокуратури України, чи підпадає він під звільнення. 16 жовтня йому відповіли, що так. 17 жовтня Валендюк подав позов в Окружний адміністративний суд Києва з проханням заборонити його звільнення. І наступного робочого дня, 20 жовтня, з’явилася судова ухвала – заборонити Генпрокуратурі звільняти прокурора Валендюка з займаної посади.
Цього місяця менеджер групи реформи органів правопорядку "Реанімаційного пакету реформ" Володимир Петраковський повідомив, що Олег Валендюк претендує на посаду директора територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Києві.
Зокрема, в анкеті Валендюк вказав, що проходить військову службу за контрактом. Однак не вказав, в яких саме військах.
Кар’єру прокурора Олег Валендюк розпочав у 1998 році на посаді прокурора відділу загального нагляду прокуратури Вінницької області.
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