Прокурор, який не задекларував автівку, уникнув покарання

Амплеєв записав авто на 91-річну бабусю, а сам на ньому їздить на роботу

Генеральна прокуратура не побачила порушень в тому, що прокурор управління нагляду за фіскальними органами Олександр Амплеєв не вказав у декларації елітне авто.

Амплеєв записав авто на 91-річну бабусю, на ньому чиновник їздить на роботу.

У відповідь на запит Центру, Генеральна інспекція ГПУ повідомила, що за результатами службового розслідування "фактів порушень порядку подання декларацій та недостовірного декларування майна Амплеєвим не встановлено". Про це повідомляє Центр протидії Корупції.

Раніше журналісти програми "Схеми" виявили, що співробітник Генеральної прокуратури Олександр Амплеєв не вказав в декларації майно, яким користується.

Згідно з декларацією, той не мав ні автомобіля, ні власного житла. Водночас журналісти зафіксували його на дорогому авто біля приватного будинку. Прокурор пояснив, що будинок належить його дружині, а дороге авто – бабусі.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України у середу, 8 лютого, надіслала до суду обвинувальний акт стосовно працівника Державної фіскальної служби, якого підозрює у вчиненні злочину за ст. 366-1 КК України, а саме – в умисному неподанні двох електронних декларацій про доходи.