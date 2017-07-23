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Прокурора і слідчого у справі Януковича заочно заарештували в Росії

Кравченко і Приймачок нібито переслідують невинних
У Москві за клопотанням Слідчого комітету РФ заочно заарештовані прокурор Головної військової прокуратури України Руслан Кравченко і слідчий Генпрокуратури з особливо важливих справ Вадим Приймачок.
Прокурора і слідчого у справі Януковича заочно заарештували в Росії Фото: runews.su

Вони є провідними учасниками розслідування проти колишнього президента України Віктора Януковича і міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Ввечері 20 липня були розглянуті і задоволені клопотання, з яких випливає, що Кравченко і Приймачок є обвинуваченими у кримінальній справі, яку порушено за статтею 299 російського КК "Притягнення свідомо невинного до кримінальної відповідальності або незаконне порушення кримінальної справи, поєднане з обвинуваченням особи у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину", повідомляє видання "Фонтанка" з посиланням на Басманнський суд Москви.

Прокурор Кравченко зараз підтримує обвинувачення в заочному судовому процесі над Януковичем у справі про держзраду. Слідчий Приймачок домігся через суд права на вилучення документів в адміністрації президента Росії на вулиці Іллінка в Москві.

У минулому році прокуратурою України було порушено справу проти міністра оборони РФ Сергія Шойгу і сімнадцяти російських чиновників. Їм інкримінують посягання проти основ національної безпеки України.

Нагадаємо, що Оболонський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури щодо процедури заочного провадження у розгляді по суті справи за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді.

Янукович обвинувачується у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади Росії, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни. 

Сам екс-президент Янукович, який утік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає. Захист Януковича стверджує, що в своєму листі до Володимира Путіна той не просив вводити російські війська на територію України.

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