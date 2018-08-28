CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГенеральна інспекція Генеральної прокуратури у вівторок, 28 серпня, затримала за підозрою в отриманні хабара прокурора Якимівського відділу Мелітопольської місцевої прокуратури.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Прокурора з Мелітополя затримали за хабар $5 тис
Йому закидають вимагання грошей за непритягнення до кримінальної відповідальності
Фото: gp.gov.ua
За версією слідства, прокурор у змові з місцевим жителем вимагав від бізнесмена 5 тисяч доларів за непритягнення до кримінальної відповідальності і відмову від арешту майна, повідомляє прес-служба Генпрокуратури.
Прокурора і посередника затримали на гарячому в рамках кримінальної справи за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу - одержання неправомірної вигоди.
Нагадаємо, що суд на Львівщині визнав винним слідчого Бориславського відділення поліції в одержанні хабара у три тисячі гривень та присудив йому 5 років ув'язнення з дворічним позбавленням права обіймати посади, пов'язані з конфіскацією майна.
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28 08 2018 15:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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