Прокурора з Мелітополя затримали за хабар $5 тис

Йому закидають вимагання грошей за непритягнення до кримінальної відповідальності

Генеральна інспекція Генеральної прокуратури у вівторок, 28 серпня, затримала за підозрою в отриманні хабара прокурора Якимівського відділу Мелітопольської місцевої прокуратури.

За версією слідства, прокурор у змові з місцевим жителем вимагав від бізнесмена 5 тисяч доларів за непритягнення до кримінальної відповідальності і відмову від арешту майна, повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

Прокурора і посередника затримали на гарячому в рамках кримінальної справи за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу - одержання неправомірної вигоди.

Нагадаємо, що суд на Львівщині визнав винним слідчого Бориславського відділення поліції в одержанні хабара у три тисячі гривень та присудив йому 5 років ув'язнення з дворічним позбавленням права обіймати посади, пов'язані з конфіскацією майна.