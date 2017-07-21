Прокурори отримають надбавку до зарплати до 70%, - Луценко

Генеральний прокурор Юрій Луценко на нараді в Дніпрі повідомив про підвищення рівня зарплат в органах прокуратури на рівень до 30-70%.

На початку засідання Луценко навів дані з довідки про заплановану місячну зарплату прокурорів регіональних і місцевих прокуратур.

"Регіональний прокурор - мінімально 23 тисячі, максимально - 33 тисячі, залежно від стажу. Матиме цю вилку в розмірі від 27 до 44 тисяч. Начальник управління, який сьогодні має від 14 до 23 тисяч, розрахунок показує - від 18-33 тисячі. Особливо важливо - це доходи головних дійових осіб, якими є прокурори і слідчі. Прокурор регіональної прокуратури, який на руки отримує в межах 9-15 тисяч, матиме від 15 до 26 тисяч. Старший слідчий з особливо важливих справ сьогодні має 11-17 тисяч, планується 16-29 тисяч. Старший слідчий, який сьогодні має 10,5-15,5 тисячі, матиме від 15,5 до 28,5 тисячі", - заявив Луценко, інформує LB.ua.

"Місцева прокуратура. Керівник сьогодні отримує від 21 до 29 тисяч залежно від вислуги. Матиме від 22 до 35 тисяч. Начальник відділу - 12,5-17,5 тисячі, буде мати 15,5-26,5 тисячі. І, скажімо, прокурор, який сьогодні має від 10 до 14,5 тисячі, отримуватиме від 14,5 до 25,5 тисячі. Таке саме зростання за максимальною ставкою у прокурорів і слідчих - 70%, керівництва - 25-29%", - повідомив він.

Генеральний прокурор і його заступники отримають збільшення на 30%.

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Нагадаємо, що збільшення зарплат у прокуратурі передбачено поправками в держбюджет, які були прийняті 13 липня. Закон поки що не підписав президент.