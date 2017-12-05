Прокурори САП звинувачують Мартиненка в порушенні зобов'язань

Апеляційний суд Києва почав розгляд скарги на рішення Солом'янського районного суду, який відпустив колишнього народного депутата Миколу Мартиненка на поруки кількох депутатів і міністрів.

На початку засідання Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила клопотання про те, що Мартиненко порушує рішення суду першої інстанції в частині виконання зобов'язань, повідомляють "Українські новини".

На засіданні присутні деякі нардепи-поручителі, зокрема Логвинський і Ємець

Сам Мартиненко перед початком судового засідання знову заявив, що справа проти нього "сфабрикована грузинською групою" під керівництвом Міхеїла Саакашвілі та першого заступника директора Національного антикорупційного бюро Гізо Углави.

"Намір НАБУ посадити мене у СІЗО - це парадигма, в якій працює НАБУ: взяти людину ні за що, посадити в камеру і на цьому піаритися. Це політичний проект під керівництвом грузинської групи. Керує НАБУ, фактично, Углава - найближчий друг Саакашвілі, а політичним проектом займається Саакашвілі. Ситника не існує....", – цитує Мартиненка його прес-служба.

Акцію під стінами Апеляційного суду Києва політик назвав "проплаченою".

Нагадаємо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд заарештувати екс-нардепа Миколу Мартиненка на два місяці з можливістю виходу під заставу 300 млн гривень. Для Сергія Переломи САП вимагає заставу 100 млн грн.

Справа стосується постачання уранового концентрату на ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". За даними НАБУ, казахстанський постачальник продав 301 тонну сировини посереднику - австрійської компанії Steurmann - за 57,47 млн доларів, а СхідГЗК потім викупив його за 74,75 млн доларів. Steurmann пов'язана з Мартиненком.

За словами самого Мартиненка, звинувачення проти нього сфальсифіковані за вказівкою директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Екс-нардеп заявив, що ця справа є політичною і не підкріплена ніякими доказами.