Прокурори вже готові зустрітися з Онищенком у Британії, - Холодницький
Про це в інтерв’ю ZIK заявив Назар Холодницький, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, коментуючи перебіг "справи Онищенка".
Керівник САП також розповів, що у показах Онищенка немає жодної конкретики.
"Ці "коломийки" тривати вічно не можуть. Якщо у тебе є докази і ти хочеш допомогти слідству, а не торгуватися… У нього в Україні є низка адвокатів – передайте через адвокатів цю інформацію, і слідство триватиме", – закликав Холодницький.
З його слів, "плівки Онищенка" не надали жодної корисної інформації для слідства.
"Ми просто черговий раз дізналися, що між політиками є певні "договорняки", – сказав керівник САП і додав, що плівки стосуються, швидше, політичної відповідальності.
Холодницький також розповів, що Онищенко запропонував САП зустрітись на території Великобританії, проте у САП спочатку не погодились і запропонували як місце для зустрічі Польщу, проте Онищенко відмовився.
Нині, заявляє Холодницький, прокурори готові зустрітися із екс-нардепом на території Британії.
Нагадаємо, 5 липня 2016 року Верховна Рада схвалила скасування недоторканності, затримання і арешт депутата Онищенка. Перед цим нардеп покинув країну.
Суму збитків, завданих державі, оцінюють у 3 млрд гривень (більш ніж 1,3 несплаченої ренти і більш ніж 1,6 млрд гривень незаконних доходів від перепродажу газу через фіктивні підприємства).
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та заступник генерального прокурора України Назар Холодницький заявив, що прокуратура провела допит народного депутата-втікача Олександра Онищенка за допомогою Skype.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків