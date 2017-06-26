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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Прокурори вже готові зустрітися з Онищенком у Британії, - Холодницький

У показах Онищенка немає жодної конкретики.
"Плівки Онищенка" не надали жодної корисної інформації для слідства.
Прокурори вже готові зустрітися з Онищенком у Британії, - Холодницький Фото:112.ua

Про це в інтерв’ю ZIK заявив Назар Холодницький, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, коментуючи перебіг "справи Онищенка".

Керівник САП також розповів, що у показах Онищенка немає жодної конкретики.

"Ці "коломийки" тривати вічно не можуть. Якщо у тебе є докази і ти хочеш допомогти слідству, а не торгуватися… У нього в Україні є низка адвокатів – передайте через адвокатів цю інформацію, і слідство триватиме", – закликав Холодницький.

З його слів, "плівки Онищенка" не надали жодної корисної інформації для слідства.

"Ми просто черговий раз дізналися, що між політиками є певні "договорняки", – сказав керівник САП і додав, що плівки стосуються, швидше, політичної відповідальності.

Холодницький також розповів, що Онищенко запропонував САП зустрітись на території Великобританії, проте у САП спочатку не погодились і запропонували як місце для зустрічі Польщу, проте Онищенко відмовився.

Нині, заявляє Холодницький, прокурори готові зустрітися із екс-нардепом на території Британії.

Нагадаємо, 5 липня 2016 року Верховна Рада схвалила скасування недоторканності, затримання і арешт депутата Онищенка. Перед цим нардеп покинув країну.

Суму збитків, завданих державі, оцінюють у 3 млрд гривень (більш ніж 1,3 несплаченої ренти і більш ніж 1,6 млрд гривень незаконних доходів від перепродажу газу через фіктивні підприємства).

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та заступник генерального прокурора України Назар Холодницький заявив, що прокуратура провела допит народного депутата-втікача Олександра Онищенка за допомогою Skype.

 

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