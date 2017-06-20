Промспоживачі менше платитимуть за газ з 1 липня, - Нафтогаз

НАК "Нафтогаз України" з 1 липня 2017 року знизить ціну на газ, що відпускається промисловим споживачам на умовах передоплати, на 3% (на 222 грн) - до 7208,4 грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ).

Відповідно до прес-релізу компанії, зазначена ціна актуальна для споживачів, які закуповують газ у обсязі понад 50 тис. куб. м на місяць, за умови відсутності боргів перед НАК. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Для інших покупців ціна в наступному місяці знизиться на 2,9% (на 241,2 грн) - до 8 тис. 8,8 грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ).

Як повідомлялося, у січні 2017 року ціна на газ для промспоживачів за передоплатою і без наявності боргів була встановлена НАК на рівні 7 тис. 551,6 грн, у лютому - 9 тис. 214,8 грн, у березні - 8 тис. 553, 6 грн, у квітні - 7 тис. 675,2 грн, у травні - 7 тис. 456,8 грн, у червні - 7 тис. 430,4 грн.

У квітні глава правління НАК Нафтогаз Андрій Коболєв заявив, що нинішнього видобутку газу з українських родовищ недостатньо для встановлення низької ціни на паливо.

Також Коболєв зазначив, що газу з українських родовищ не вистачає навіть на задоволення потреб населення.