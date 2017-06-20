Промспоживачі менше платитимуть за газ з 1 липня, - Нафтогаз
Відповідно до прес-релізу компанії, зазначена ціна актуальна для споживачів, які закуповують газ у обсязі понад 50 тис. куб. м на місяць, за умови відсутності боргів перед НАК. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Для інших покупців ціна в наступному місяці знизиться на 2,9% (на 241,2 грн) - до 8 тис. 8,8 грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ).
Як повідомлялося, у січні 2017 року ціна на газ для промспоживачів за передоплатою і без наявності боргів була встановлена НАК на рівні 7 тис. 551,6 грн, у лютому - 9 тис. 214,8 грн, у березні - 8 тис. 553, 6 грн, у квітні - 7 тис. 675,2 грн, у травні - 7 тис. 456,8 грн, у червні - 7 тис. 430,4 грн.
У квітні глава правління НАК Нафтогаз Андрій Коболєв заявив, що нинішнього видобутку газу з українських родовищ недостатньо для встановлення низької ціни на паливо.
Також Коболєв зазначив, що газу з українських родовищ не вистачає навіть на задоволення потреб населення.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат